Què sol provocar el teules?

L'herpes zoster, també conegut com a herpes zoster, és una infecció viral que causa una erupció dolorosa. És causada pel virus de la varicel·la-zóster, el mateix virus que causa la varicel·la. Després que una persona es recuperi de la varicel·la, el virus pot romandre latent al cos durant anys i reactivar-se més tard a la vida, donant lloc a teules. Però què desencadena aquesta reactivació? Explorem alguns desencadenants comuns i preguntes freqüents sobre el teules.

Disparadors:

El teules es pot desencadenar per diversos factors, com ara:

1. edat: El risc de desenvolupar teules augmenta amb l'edat, sobretot després dels 50 anys. Com que el sistema immunitari es debilita amb l'edat, el virus té més possibilitats de reactivar-se.

2. estrès: L'estrès emocional o físic pot debilitar el sistema immunitari, fent-lo més susceptible a la reactivació viral. Els esdeveniments estressants, com ara la pèrdua d'un ésser estimat, la pressió relacionada amb la feina o els canvis importants de la vida, poden desencadenar teules.

3. Trastorns del sistema immunitari: Algunes condicions mèdiques, com ara el VIH/sida o el càncer, que debiliten el sistema immunitari, poden augmentar el risc de patir teules.

4. Medicaments: Alguns medicaments, com els que s'utilitzen per a la quimioteràpia o el trasplantament d'òrgans, poden suprimir el sistema immunitari i fer més probable la reactivació del virus.

5. Lesió o trauma: Un trauma físic o una lesió a una àrea específica del cos poden desencadenar teules en aquesta zona. Això es coneix com "reactivació dermatomal".

Preguntes freqüents:

P: Les teules poden ser contagioses?

R: El herpes zoster en si no és contagiós, però el virus de la varicel·la-zóster es pot transmetre a persones que no han tingut la varicel·la o la vacuna contra la varicel·la. Poden desenvolupar varicel·la en lloc de teules.

P: Hi ha alguna manera de prevenir el teules?

R: Sí, una vacuna anomenada Zostavax està disponible per a persones de 50 anys o més. Redueix el risc de desenvolupar herpes zoster i també pot ajudar a reduir la gravetat i la durada de la malaltia si es produeix.

P: Quant de temps duren les teules?

R: L'erupció generalment dura entre 2 i 4 setmanes. Tanmateix, algunes persones poden experimentar un dolor persistent, conegut com a neuràlgia postherpètica, fins i tot després que l'erupció s'hagi curat.

En conclusió, el teules es pot desencadenar per diversos factors com l'edat, l'estrès, els trastorns del sistema immunitari, els medicaments i les lesions. Comprendre aquests desencadenants i prendre mesures preventives, com ara la vacunació, pot ajudar a reduir el risc i l'impacte d'aquesta malaltia dolorosa.