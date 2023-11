By

Quin tipus d'empresa és Walmart?

Walmart, la corporació minorista multinacional, és una de les empreses més grans del món. Fundada el 1962 per Sam Walton, Walmart ha crescut fins a convertir-se en una força dominant en la indústria minorista, amb presència a diversos països i una àmplia gamma de productes i serveis. Però, quin tipus d'empresa és Walmart exactament? Fem una ullada més de prop.

El gegant minorista:

Walmart és coneguda principalment com una cadena de grans magatzems de descompte. Opera una àmplia xarxa de botigues minoristes, oferint una gran varietat de productes a preus competitius. Des de queviures i articles per a la llar fins a productes electrònics i roba, Walmart pretén oferir als clients una experiència de compra única. Amb la seva estratègia de baix cost, l'empresa s'ha convertit en sinònim de compres assequibles per a milions de persones a tot el món.

Un negoci divers:

Tanmateix, Walmart no és només una empresa minorista tradicional. Al llarg dels anys, ha ampliat les seves operacions per incloure altres segments de negoci. Aquests inclouen Walmart Supercenters, que combinen una botiga de queviures amb una botiga de mercaderies generals, i Walmart Neighborhood Markets, botigues més petites que se centren en queviures i productes farmacèutics. A més, Walmart gestiona clubs de magatzems només per a membres anomenats Sam's Club, que ofereixen productes a granel a preus reduïts.

Presència en línia:

En els darrers anys, Walmart també ha fet avenços significatius en el sector del comerç electrònic. Amb l'augment de les compres en línia, la companyia ha invertit molt en la seva plataforma en línia, Walmart.com. A través d'aquest lloc web, els clients poden navegar i comprar una àmplia gamma de productes, que després s'entreguen a la seva porta. La presència en línia de Walmart li ha permès competir amb altres gegants del comerç electrònic, com Amazon.

FAQ:

P: Walmart és una empresa global?

R: Sí, Walmart opera a diversos països del món, inclosos els Estats Units, Canadà, Mèxic, el Brasil, la Xina i el Regne Unit, entre d'altres.

P: Quants empleats té Walmart?

R: A partir del 2021, Walmart dóna feina a més de 2.3 milions de persones a tot el món, cosa que el converteix en un dels empresaris privats més grans del món.

P: Quina és la missió de Walmart?

R: La missió de Walmart és estalviar diners a la gent perquè pugui viure millor. L'empresa pretén aconseguir-ho oferint preus baixos i una àmplia gamma de productes als seus clients.

En conclusió, Walmart és una empresa minorista multinacional que opera una àmplia xarxa de grans magatzems de descompte, supercentres i plataformes en línia. Amb els seus diversos segments de negoci i la seva presència global, Walmart s'ha consolidat com un gegant minorista, oferint opcions de compra assequibles a milions de clients a tot el món.