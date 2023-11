Què desencadena el teules?

By

Què provoca el teules?

L'herpes zoster, també conegut com a herpes zoster, és una infecció viral que causa una erupció dolorosa. És causada pel virus de la varicel·la-zóster, el mateix virus que causa la varicel·la. Tot i que qualsevol persona que hagi tingut varicel·la pot desenvolupar teules, certs factors poden desencadenar la reactivació del virus. En aquest article, explorarem els desencadenants comuns de la teulada i donarem respostes a les preguntes més freqüents.

Disparadors:

1. edat: El risc de desenvolupar teules augmenta amb l'edat. A mesura que envellim, el nostre sistema immunitari es debilita, facilitant la reactivació del virus.

2. estrès: L'estrès emocional o físic pot debilitar el sistema immunitari, fent-lo més susceptible a infeccions víriques com el teules.

3. Condicions mèdiques: Algunes condicions mèdiques, com ara el càncer, el VIH/sida i les malalties autoimmunes, poden comprometre el sistema immunitari i augmentar el risc de patir teules.

4. Medicaments: Alguns medicaments, com els fàrmacs de quimioteràpia i els esteroides, poden suprimir el sistema immunitari, facilitant la reactivació del virus.

5. Malaltia o cirurgia recents: Tenir una malaltia recent o sotmetre's a una cirurgia pot debilitar el sistema immunitari, proporcionant una oportunitat perquè el virus ressorgi.

6. Trauma físic: Les lesions o traumatismes a una àrea específica del cos poden desencadenar teules en aquesta zona. Això es coneix com a "distribució dermatomàtica", on l'erupció només apareix en un costat del cos.

Preguntes freqüents:

1. Pot l'estrès per si sol causar teules?

Tot i que l'estrès pot debilitar el sistema immunitari i augmentar el risc de patir teules, no és l'única causa. La reactivació del virus de la varicel·la-zóster també està influenciada per altres factors.

2. Les teules poden ser contagioses?

El herpes zoster en si no és contagiós, però el virus es pot transmetre a persones que no han tingut varicel·la. Això pot provocar el desenvolupament de varicel·la, no de teules.

3. Pot la vacuna contra el teules prevenir un brot?

Sí, la vacuna contra la teula pot reduir significativament el risc de desenvolupar teules i disminuir la gravetat dels símptomes si es produeix un brot.

En conclusió, el teules es pot desencadenar per diversos factors, com ara l'edat, l'estrès, les condicions mèdiques, els medicaments, la malaltia o cirurgia recent i el trauma físic. Comprendre aquests desencadenants pot ajudar les persones a prendre mesures preventives i buscar atenció mèdica oportuna per gestionar la malaltia de manera eficaç.