Els legisladors d'Ohio consideren canvis a la legislació sobre la marihuana recreativa

Els legisladors d'Ohio estan involucrats en discussions en curs sobre possibles modificacions a la legislació de marihuana recreativa aprovada recentment. Tot i que el número 2, que va ser aprovat pels votants, va legalitzar la marihuana recreativa a Ohio, és important tenir en compte que aquesta llei està subjecta a canvis, ja que és una llei estatal i no una esmena constitucional.

Dimecres a la nit, poques hores abans que la llei entrés en vigor, els senadors d'Ohio van votar per aprovar els canvis en l'idioma del projecte de llei. Aquests canvis inclouen una reducció del nombre de plantes de marihuana permeses per llar, de 12 a 6. A més, les modificacions proposades introdueixen un impost fix del 15% sobre les vendes recreatives, augmenten la disponibilitat d'expurgació de registre per a aquells que prèviament han estat condemnats per tenir menys de 2.5 unces. de marihuana, i reduir el contingut màxim de THC dels extractes del 90% al 50%.

Malgrat aquests canvis aprovats, encara han de ser ratificats per la Cambra d'Ohio i signats pel governador Mike DeWine per convertir-los en llei. A partir d'ara, els habitants d'Ohio de 21 anys o més poden posseir i consumir legalment fins a 2.5 unces de cànnabis. Tanmateix, la llei actual no permet la venda de marihuana recreativa, de manera que els particulars encara no la poden comprar als dispensaris locals. Es preveu que el llançament de les vendes de dispensaris recreatius a Ohio tingui lloc la tardor vinent, un cop l'estat hagi finalitzat la distribució de les llicències.

Pel que fa al consum, està prohibit fumar males herbes als llocs públics interiors i llocs de treball. Algunes comunitats de l'àrea de Tri-State, com West Chester, Fairfield i Hamilton, han prohibit temporalment la venda de marihuana recreativa. Aquests municipis busquen més informació sobre l'aplicació de la nova llei abans de permetre la seva comercialització.

És evident que l'aprovació del número 2 presenta als legisladors el repte d'equilibrar els desitjos dels seus electors amb la responsabilitat de promulgar un marc normatiu clar i eficaç. El futur de la marihuana recreativa a Ohio requereix un diàleg continu i una consideració acurada del panorama en evolució que envolta la seva legalització.

Llegeix més a la història web: Els legisladors d'Ohio consideren canvis a la legislació sobre la marihuana recreativa