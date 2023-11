Quines soques de grip hi ha a la vacuna del 2023?

A mesura que s'acosta la temporada de grip, molta gent es pregunta quines soques de grip estarà coberta per la vacuna contra la grip del 2023. El virus de la grip és conegut per la seva capacitat de mutar i canviar, per la qual cosa és necessari que els científics actualitzin la vacuna cada any per garantir la seva eficàcia. Aquest article pretén oferir-vos la informació més recent sobre les soques incloses a la vacuna contra la grip 2023.

Què és una soca de grip?

Una soca de grip fa referència a un subtipus o variant específic del virus de la grip. Hi ha quatre tipus principals de virus de la grip: A, B, C i D. Els virus de la grip A i B són els més comuns i són els responsables dels brots de grip estacional en humans.

Com es seleccionen les soques per a la vacuna?

Cada any, experts de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i altres agències de salut controlen de prop la propagació mundial dels virus de la grip. Recopilen dades sobre les soques més freqüents i fan prediccions sobre quines és probable que circulin durant la propera temporada de grip. A partir d'aquesta informació, recomanen les soques que s'han d'incloure a la vacuna anual contra la grip.

Quines soques hi ha a la vacuna contra la grip del 2023?

Les soques específiques incloses a la vacuna contra la grip del 2023 poden variar segons la regió i el fabricant. Tanmateix, l'OMS ha recomanat que la vacuna del 2023 contingui les soques següents:

1. Soca de la grip A (H1N1): aquesta soca es coneix comunament com a "grip porcina" i circula des de la pandèmia de 2009. Continua sent una causa important de grip estacional.

2. Soca de grip A (H3N2): aquesta soca ha estat una causa dominant de brots de grip en els darrers anys i s'associa a malalties més greus, especialment entre els adults grans.

3. Soca de grip B (linatge Victoria): Aquesta soca pertany al llinatge B/Victoria i ha estat circulant per tot el món. És responsable d'una proporció important de casos de grip, especialment en nens.

4. Soca de grip B (linatge Yamagata): Aquesta soca pertany a la llinatge B/Yamagata i també ha circulat àmpliament. És una altra causa de la grip estacional, que afecta principalment a nens grans i adults joves.

És important tenir en compte que les soques incloses a la vacuna poden variar en funció de la formulació utilitzada pels diferents fabricants. Per tant, sempre és aconsellable consultar amb professionals sanitaris o consultar les directrius oficials per obtenir la informació més precisa i actualitzada.

En conclusió, s'espera que la vacuna contra la grip del 2023 cobreixi les soques predominants de la grip A (H1N1 i H3N2) i la grip B (llinatges Victoria i Yamagata). Vacunar-se contra aquestes soques pot reduir significativament el risc de complicacions relacionades amb la grip i protegir tant les persones com les comunitats de la grip estacional. Recordeu consultar amb els professionals sanitaris per obtenir un assessorament personalitzat i mantenir-vos informat sobre les últimes recomanacions de vacunació contra la grip.