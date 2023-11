Quin percentatge de persones vacunades tenen COVID?

A mesura que la pandèmia de la COVID-19 continua afectant a les comunitats d'arreu del món, el desenvolupament i la distribució de vacunes han proporcionat un bri d'esperança. Les vacunes han demostrat ser efectives per prevenir malalties greus, hospitalitzacions i morts causades pel virus. No obstant això, sovint sorgeixen preguntes sobre el percentatge d'individus vacunats que encara contreuen la COVID-19. Aprofundim en aquest tema i explorem algunes preguntes més freqüents.

Quina és la definició de "vacunat"?

En el context de la COVID-19, "vacunar" fa referència a les persones que han rebut les dosis recomanades d'una vacuna contra la COVID-19, segons les directrius proporcionades per les autoritats sanitàries.

Quin és el percentatge de persones vacunades que tenen COVID-19?

Tot i que les vacunes contra la COVID-19 redueixen significativament el risc d'infecció, encara es poden produir casos avançats. Segons dades de diversos estudis i agències sanitàries, el percentatge d'individus vacunats que contrauen COVID-19 és relativament baix. En general, el percentatge oscil·la entre menys de l'1% i al voltant del 5%, depenent de factors com l'eficàcia de la vacuna, la demografia de la població i la prevalença de variants.

Per què algunes persones vacunades encara tenen COVID-19?

Cap vacuna és efectiva al 100% i es poden produir casos innovadors a causa de diversos factors. Aquests inclouen la disminució de la immunitat amb el temps, l'aparició de noves variants que poden evadir parcialment la protecció de la vacuna i les variacions individuals en la resposta immune. Tanmateix, fins i tot en casos innovadors, les persones vacunades tenen menys probabilitats de patir malalties greus o requerir hospitalització en comparació amb les que no estan vacunades.

Tots els casos innovadors són iguals?

Els casos d'avenç poden variar en gravetat. Algunes persones poden experimentar símptomes lleus o nuls, mentre que altres poden desenvolupar una malaltia més greu. No obstant això, el risc global de malaltia greu és significativament menor entre les persones vacunades en comparació amb les que no estan vacunades.

Conclusió

Tot i que són possibles casos innovadors de COVID-19 entre les persones vacunades, el percentatge segueix sent relativament baix. Les vacunes continuen jugant un paper crucial per reduir la propagació del virus i protegir les persones de malalties greus. És important seguir les directrius de salut pública, com ara portar mascaretes, practicar una bona higiene de mans i mantenir el distanciament social, fins i tot després de la vacunació, per minimitzar encara més el risc d'infecció.