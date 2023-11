By

Quina és la regla dels 10 peus de Walmart?

Walmart, la corporació minorista multinacional, és coneguda pel seu compromís d'oferir un excel·lent servei al client. Un dels principis clau que els empleats de Walmart estan entrenats per seguir és la "regla dels 10 peus". Aquesta norma anima els empleats a reconèixer i ajudar els clients que es troben a 10 peus d'ells. Però, què implica exactament aquesta regla i per què és tan important per a Walmart?

La regla dels 10 peus és un concepte senzill que requereix que els empleats de Walmart facin contacte visual, saludin i ofereixin assistència a qualsevol client que es trobi a 10 peus d'ells. Aquesta norma s'aplica a tots els empleats, independentment de la seva posició a l'empresa. Tant si sou un caixer, un distribuïdor o un gerent, s'espera que interaccioneu amb els clients i els proporcioneu una experiència de compra positiva.

Mitjançant la implementació de la regla dels 10 peus, Walmart pretén crear un entorn acollidor i útil per als seus clients. Assegura que els clients se sentin valorats i atès, cosa que pot afectar significativament la seva satisfacció general amb la botiga. Aquesta regla també ajuda a Walmart a diferenciar-se dels seus competidors posant l'accent en la importància d'un servei personalitzat al client.

FAQ:

P: Com beneficia la regla dels 10 peus als clients?

R: La regla dels 10 peus garanteix que els clients rebin atenció i assistència immediata dels empleats de Walmart, millorant la seva experiència de compra i fent-los sentir valorats.

P: És obligatòria la regla dels 10 peus per a tots els empleats de Walmart?

R: Sí, la regla dels 10 peus és una part fonamental de la formació d'atenció al client de Walmart, i s'espera que tots els empleats la segueixin.

P: La regla dels 10 peus s'aplica a les compres en línia?

R: La regla dels 10 peus se centra principalment en les interaccions a la botiga. No obstant això, Walmart també posa èmfasi en oferir un excel·lent servei al client en la seva experiència de compra en línia.

P: Com forma Walmart els seus empleats sobre la regla dels 10 peus?

R: Walmart incorpora la regla dels 10 peus als seus programes de formació dels empleats, que inclouen escenaris de jocs de rol i tallers d'atenció al client.

En conclusió, la regla de 10 peus de Walmart és un principi de servei al client que requereix que els empleats reconeguin i ajudin els clients que es troben a 10 peus d'ells. Amb la implementació d'aquesta regla, Walmart pretén crear una experiència de compra positiva i personalitzada per als seus clients. Amb el seu compromís amb un servei al client excepcional, Walmart continua prioritzant la satisfacció dels seus compradors.