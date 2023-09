Què és l'autenticació de dos factors? Una capa addicional de protecció del compte en línia

By

Resum: l'autenticació de dos factors (2FA) és una mesura de seguretat que requereix que els usuaris proporcionin dos tipus diferents de credencials d'identificació per verificar la seva identitat. Afegeix una capa addicional de protecció als comptes en línia i redueix el risc d'accés no autoritzat i robatori d'identitat.

En l'era digital actual, el mètode tradicional d'iniciar sessió en un compte amb només un nom d'usuari i una contrasenya ja no és suficient. Les contrasenyes es poden comprometre o robar fàcilment, cosa que comporta un accés no autoritzat i un possible robatori d'identitat. L'autenticació de dos factors soluciona aquesta vulnerabilitat en requerir una segona forma d'identificació, cosa que fa que sigui molt més difícil que les persones malintencionades tinguin accés a un compte.

Amb 2FA, els usuaris normalment han de proporcionar alguna cosa que coneixen, com ara una contrasenya, i alguna cosa que tenen, com ara un codi de verificació únic enviat al seu dispositiu mòbil. Aquesta combinació de dos factors garanteix que, fins i tot si un factor està compromès, el compte es mantingui segur.

La implementació de 2FA no requereix cap maquinari especial ni coneixements tècnics amplis. La majoria de plataformes i serveis en línia ofereixen suport integrat per a 2FA i els usuaris poden activar-lo fàcilment mitjançant la configuració del seu compte. Un cop habilitat, se li demanarà a l'usuari que proporcioni el factor de verificació addicional sempre que intenti iniciar sessió.

L'autenticació de dos factors s'ha tornat cada cop més important a mesura que el nombre d'amenaces en línia i d'infraccions de dades continua augmentant. Proporciona una capa addicional de seguretat que és més resistent contra les tècniques habituals de pirateria, com ara els atacs de pesca i els intents de força bruta d'endevinar contrasenyes.

En exigir als usuaris que proporcionin dos tipus d'identificació diferents, l'autenticació de dos factors redueix significativament el risc d'accés no autoritzat i garanteix que la informació personal es mantingui segura i segura.

Com funciona l'autenticació de dos factors

L'autenticació de dos factors (2FA) funciona afegint una capa addicional de verificació al procés d'inici de sessió. En lloc de confiar únicament en un nom d'usuari i una contrasenya, els usuaris han de proporcionar una segona forma d'identificació per demostrar la seva identitat.

El flux de treball típic de 2FA és el següent:

Pas 1: nom d'usuari i contrasenya

Els usuaris comencen introduint el seu nom d'usuari i contrasenya, tal com ho farien en un procés d'inici de sessió tradicional.

Pas 2: codi de verificació

Després d'introduir les seves credencials, se'ls demana als usuaris que proporcionin un codi de verificació. Aquest codi normalment s'envia a un dispositiu de confiança, com ara un telèfon mòbil, per SMS o generat per una aplicació d'autenticació.

Pas 3: introduïu el codi de verificació

Els usuaris introdueixen el codi de verificació que han rebut a la sol·licitud d'inici de sessió. Aquest codi és únic i sensible al temps, sovint caduca després d'un curt període de temps.

Pas 4: autenticació correcta

Si el codi de verificació s'introdueix correctament, l'usuari té accés al seu compte. Els dos factors, el nom d'usuari/contrasenya i el codi de verificació, verifiquen col·lectivament la identitat de l'usuari, proporcionant una capa addicional de seguretat.

L'autenticació de dos factors també pot utilitzar altres mètodes de verificació, com ara la biometria (empremta digital o reconeixement facial) o fitxes de maquinari (claus USB). El mètode específic utilitzat pot variar en funció de la plataforma o servei que implementa 2FA.

Entre bastidors, el codi de verificació es genera mitjançant un algorisme basat en una clau secreta única per a cada usuari i l'hora actual. Això garanteix que el codi només sigui vàlid durant un període curt, evitant atacs de repetició o l'ús de codis robats.

És important tenir en compte que l'autenticació de dos factors s'ha d'activar a tots els comptes que l'admetin, especialment als comptes que contenen informació sensible o detalls financers. En requerir l'ús d'un nom d'usuari/contrasenya i un codi de verificació addicional, millora significativament la seguretat dels comptes en línia, protegint els usuaris d'accés no autoritzat i possible robatori d'identitat.

Factors en l'autenticació de dos factors

L'autenticació de dos factors (2FA) es basa en l'ús de dos factors diferents per verificar la identitat d'un usuari. Aquests factors es divideixen en tres categories principals:

Alguna cosa que saps: aquest factor es refereix a alguna cosa que l'usuari sap i que normalment és una informació que només el coneix. Alguns exemples inclouen una contrasenya, un PIN o la resposta a una pregunta de seguretat.

Alguna cosa que tens: aquest factor implica un objecte físic que posseeix l'usuari. Els exemples habituals inclouen un dispositiu mòbil, una targeta intel·ligent o un testimoni de maquinari. Aquests objectes generen o emmagatzemen un codi únic que s'utilitza com a part del procés d'autenticació.

Alguna cosa que ets: aquest factor es relaciona amb un atribut biològic únic de l'usuari, que sovint inclou dades biomètriques. La biometria inclou exploracions d'empremtes dactilars, reconeixement facial, exploracions de l'iris o reconeixement de veu. Aquestes característiques físiques són difícils de forjar o replicar, proporcionant un alt nivell de seguretat.

L'autenticació de dos factors normalment requereix l'ús d'almenys dos factors diferents, cada factor pertanyent a una categoria diferent. Per exemple, una combinació de nom d'usuari/contrasenya (cosa que coneixeu) combinada amb un codi de verificació enviat a un telèfon intel·ligent (cosa que teniu) proporciona una autenticació de dos factors.

Mitjançant l'ús de múltiples factors, l'autenticació de dos factors augmenta significativament la seguretat dels comptes en línia. Fins i tot si un factor està compromès, un atacant encara hauria de superar el factor addicional per obtenir accés no autoritzat. Això afegeix una capa addicional de protecció contra les tècniques habituals de pirateria informàtica, cosa que fa que sigui més difícil que les persones malintencionades suplantin la identitat d'un usuari legítim.

És important tenir en compte que l'ús de múltiples factors no garanteix una seguretat absoluta, ja que cap sistema és completament infal·lible. Tanmateix, l'autenticació de dos factors és una mesura molt eficaç que redueix en gran mesura els riscos associats només amb l'autenticació basada en contrasenyes.

Moltes plataformes i serveis en línia ofereixen diverses opcions per implementar l'autenticació de dos factors. Els usuaris poden triar la combinació de factors que millor s'adapti a les seves necessitats i preferències, aconseguint un equilibri entre comoditat i seguretat.

En general, la dependència de l'autenticació de dos factors en múltiples factors millora la seguretat dels comptes en línia, protegint els usuaris de l'accés no autoritzat i de possibles violacions de dades.

Beneficis de l'autenticació de dos factors

L'autenticació de dos factors (2FA) ofereix diversos avantatges clau que contribueixen a la seguretat i protecció generals dels comptes en línia. Aquests són alguns dels principals avantatges:

Seguretat millorada: 2FA afegeix una capa addicional de seguretat en exigir als usuaris que proporcionin dos tipus diferents de credencials d'identificació. Això redueix significativament el risc d'accés no autoritzat, especialment en els casos en què les contrasenyes poden haver estat compromeses o robades.

Protecció contra el robatori d'identitat: amb la implementació de 2FA, disminueix la probabilitat de ser víctime d'un robatori d'identitat. Fins i tot si un pirata informàtic aconsegueix obtenir un factor, encara hauria de superar el factor addicional per obtenir accés no autoritzat.

Mitigació de les tècniques comunes de pirateria: 2FA proporciona protecció contra les tècniques de pirateria habituals, com ara atacs de pesca i intents de força bruta per endevinar contrasenyes. L'ús de múltiples factors fa que sigui més difícil que les persones malintencionades suplantin la identitat d'un usuari legítim.

Comoditat i usabilitat: la implementació de 2FA no requereix cap maquinari especial ni coneixements tècnics amplis. La majoria de plataformes i serveis en línia ofereixen suport integrat per a 2FA i els usuaris poden activar-lo fàcilment mitjançant la configuració del seu compte. Un cop habilitat, se li demanarà a l'usuari que proporcioni el factor de verificació addicional sempre que intenti iniciar sessió.

En conclusió, l'autenticació de dos factors és una mesura de seguretat eficaç que millora molt la protecció dels comptes en línia. En exigir als usuaris que proporcionin dos tipus d'identificació diferents, redueix significativament el risc d'accés no autoritzat, assegurant que la informació personal es mantingui segura i protegida.

Fonts: Cap.