Quin és el valor mínim de la comanda per a l'entrega gratuïta a Walmart?

Walmart, una de les corporacions minoristes més grans del món, ofereix una experiència de compra en línia còmoda per als seus clients. Amb l'augment de la popularitat de les compres en línia, molta gent té curiositat pel valor mínim de la comanda necessari per optar a l'entrega gratuïta a Walmart. En aquest article, explorarem aquest tema i donarem respostes a algunes preguntes freqüents.

Valor mínim de comanda per a l'enviament gratuït:

Walmart ha fet recentment canvis a la seva política de lliurament, amb l'objectiu de proporcionar més flexibilitat i comoditat als seus clients. A partir d'ara, el valor mínim de comanda necessari per a l'entrega gratuïta a Walmart és de 35 dòlars. Això vol dir que si la vostra compra en línia supera els 35 dòlars, no se us cobrarà cap càrrec addicional per l'enviament.

Aquest nou llindar suposa una millora significativa per als clients que abans havien de complir un valor mínim de comanda més elevat per poder optar a l'entrega gratuïta. En reduir el requisit a 35 dòlars, Walmart ha fet que sigui més accessible perquè les persones gaudeixin de la comoditat de rebre les seves compres a la seva porta sense incórrer en cap cost addicional.

Preguntes freqüents:

1. Puc combinar diversos articles per assolir el valor mínim de la comanda de 35 $?

Sí, podeu combinar diversos articles per assolir el valor mínim de la comanda de 35 $. Sempre que el valor total del vostre carretó de la compra en línia superi els 35 dòlars, podreu rebre l'enviament gratuït.

2. El valor mínim de comanda s'aplica a tots els productes?

El valor mínim de la comanda s'aplica a la majoria de productes disponibles per a la compra en línia a Walmart. No obstant això, hi pot haver algunes excepcions, com ara articles de gran mida o pesats que requereixen una manipulació especial o arranjaments de lliurament. En aquests casos, es poden aplicar tarifes addicionals.

3. El valor mínim de la comanda és el mateix per a totes les opcions de lliurament?

Sí, el valor mínim de la comanda de 35 dòlars s'aplica a totes les opcions de lliurament que ofereix Walmart, incloses l'enviament estàndard i l'enviament exprés. Independentment de la velocitat de lliurament que trieu, sempre que la vostra comanda compleixi els requisits mínims, no se us cobrarà cap taxa de lliurament.

En conclusió, Walmart ha establert el valor mínim de la comanda per a l'enviament gratuït en 35 dòlars, cosa que permet als clients gaudir de la comoditat de les compres en línia sense cap cost addicional de lliurament. Aquest canvi de política demostra el compromís de Walmart d'oferir una experiència de compra perfecta i assequible als seus clients en línia. Per tant, la propera vegada que compreu a Walmart, tingueu en compte que podeu aprofitar l'entrega gratuïta si compliu el valor mínim de la comanda de 35 dòlars.