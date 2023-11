By

Quina diferència hi ha entre Walmart i Walmart?

En un gir sorprenent, dos gegants del comerç minorista amb el mateix nom han sorgit al mercat, provocant confusió entre els consumidors. Walmart, la coneguda corporació minorista multinacional nord-americana, es troba ara compartint protagonisme amb una altra entitat que porta el mateix nom. Però, quina és exactament la diferència entre aquestes dues entitats de Walmart? Submergem-nos en els detalls.

Walmart Corporation:

El primer i més conegut Walmart és la coneguda corporació minorista fundada per Sam Walton el 1962. Amb la seva seu a Bentonville, Arkansas, Walmart Corporation opera una àmplia xarxa d'hipermercats, grans magatzems de descompte i botigues de queviures a tot el món. És conegut per la seva àmplia gamma de productes, preus competitius i una àmplia presència tant en línia com fora de línia.

Walmart Inc.:

El segon Walmart és un jugador relativament nou al mercat. Walmart Inc. és una empresa tecnològica canadenca que ofereix una innovadora plataforma de comerç electrònic. Pretén revolucionar la indústria minorista oferint una experiència de compra en línia perfecta a través del seu lloc web i de l'aplicació mòbil. Tot i que comparteix el mateix nom que el gegant nord-americà del comerç minorista, Walmart Inc. és una entitat independent sense afiliació a Walmart Corporation.

FAQ:

P: estan relacionats Walmart Corporation i Walmart Inc.?

R: No, Walmart Corporation i Walmart Inc. són entitats separades sense connexió ni afiliació.

P: Puc comprar tant a Walmart Corporation com a Walmart Inc.?

R: Sí, podeu comprar a les dues entitats. Walmart Corporation opera botigues físiques, mentre que Walmart Inc. ofereix una plataforma de compres en línia.

P: Els productes i els preus són els mateixos a les dues entitats de Walmart?

R: Les ofertes de productes i els preus poden variar entre Walmart Corporation i Walmart Inc. És recomanable consultar el lloc web de cada entitat o visitar les seves respectives botigues per obtenir informació precisa.

P: Està pensant Walmart Inc. ampliar les seves operacions?

R: Com a empresa tecnològica en creixement, Walmart Inc. té plans per ampliar les seves operacions i arribar a més clients en el futur.

En conclusió, tot i que ambdues entitats comparteixen el nom "Walmart", són diferents i estan separades entre si. Walmart Corporation és el gegant minorista ben establert, mentre que Walmart Inc. és una empresa tecnològica canadenca que pretén revolucionar la indústria minorista a través de la seva plataforma en línia. Per tant, la propera vegada que escolteu algú esmentar Walmart, assegureu-vos d'aclarir a quin Walmart es refereixen, ja que la diferència entre tots dos és significativa.