Quin és el perfil de l'empresa de Walmart?

Walmart, el minorista més gran del món, és una corporació multinacional nord-americana que opera una cadena d'hipermercats, grans magatzems de descompte i botigues de queviures. Fundada el 1962 per Sam Walton, Walmart ha crescut fins a convertir-se en una potència global amb presència a 27 països i més d'11,000 botigues a tot el món. Amb la seva seu a Bentonville, Arkansas, Walmart dóna feina a més de 2.3 milions d'associats a tot el món, cosa que el converteix en un dels ocupadors privats més grans del món.

Empresa:

Walmart opera sota diverses banderes, com ara Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market i Sam's Club. L'empresa ofereix una àmplia gamma de productes, com ara queviures, roba, electrònica, articles per a la llar i molt més. També ofereix serveis com ara farmàcia, serveis financers i entreteniment digital a través de la seva plataforma en línia.

Valors corporatius:

La missió de Walmart és estalviar diners a la gent perquè pugui viure millor. L'empresa es compromet a oferir als clients preus baixos, oferir una àmplia selecció de productes i garantir una experiència de compra còmoda. Walmart també se centra en la sostenibilitat, amb l'objectiu d'aconseguir zero residus, operar amb energies 100% renovables i vendre productes que mantenen les persones i el medi ambient.

FAQ:

1. Quantes botigues Walmart hi ha?

Walmart opera més d'11,000 botigues a tot el món, incloses les seves diverses banderoles com Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market i Sam's Club.

2. Quants empleats té Walmart?

Walmart dóna feina a més de 2.3 milions d'associats a tot el món, cosa que el converteix en un dels empresaris privats més grans del món.

3. On té la seu de Walmart?

La seu de Walmart es troba a Bentonville, Arkansas, Estats Units.

4. Quins productes ofereix Walmart?

Walmart ofereix una àmplia gamma de productes, com ara queviures, roba, electrònica, articles per a la llar i molt més. També ofereix diversos serveis com ara farmàcia, serveis financers i entreteniment digital.

En conclusió, Walmart és un gegant minorista global amb una àmplia presència i una àmplia gamma de productes i serveis. Amb el seu compromís amb els preus baixos, la comoditat i la sostenibilitat, Walmart continua sent líder en la indústria minorista.