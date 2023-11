Com es diu la nova vacuna contra la COVID?

Com es diu la nova vacuna contra el COVID?

En la carrera contra la pandèmia COVID-19 en curs, els científics i les empreses farmacèutiques han estat treballant incansablement per desenvolupar vacunes efectives. Una de les vacunes més destacades que ha sorgit recentment és la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19.

La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19:

La vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, també coneguda com BNT162b2, és una vacuna basada en ARNm desenvolupada per la col·laboració entre Pfizer, una empresa farmacèutica multinacional, i BioNTech, una empresa de biotecnologia alemanya. Aquesta vacuna ha mostrat resultats prometedors en assaigs clínics, demostrant una gran eficàcia per prevenir la infecció per COVID-19.

Com funciona la vacuna Pfizer-BioNTech?

La vacuna Pfizer-BioNTech funciona introduint una petita part del material genètic del virus, anomenat ARN missatger (ARNm), al cos. Aquest ARNm proporciona instruccions a les cèl·lules per produir una peça inofensiva de la proteïna espiga que es troba a la superfície del virus SARS-CoV-2. Un cop produïda la proteïna espiga, el sistema immunitari la reconeix com a estranya i crea una resposta immune, produint anticossos per lluitar contra ella. En cas d'exposició futura al virus real, el sistema immunitari està preparat per reconèixer-lo i neutralitzar-lo, evitant la infecció.

FAQ:

P: És segura la vacuna Pfizer-BioNTech?

R: Sí, la vacuna Pfizer-BioNTech ha estat sotmesa a proves rigoroses en assaigs clínics per garantir la seva seguretat i eficàcia. Ha estat autoritzat per a l'ús d'emergència per diverses autoritats reguladores d'arreu del món.

P: Quina eficàcia és la vacuna Pfizer-BioNTech?

R: Els assaigs clínics han demostrat que la vacuna Pfizer-BioNTech és aproximadament un 95% efectiva per prevenir la infecció per COVID-19.

P: Hi ha efectes secundaris de la vacuna Pfizer-BioNTech?

R: Com qualsevol vacuna, la vacuna Pfizer-BioNTech pot causar alguns efectes secundaris, com ara dolor al lloc d'injecció, fatiga, mal de cap, dolor muscular, calfreds, febre i nàusees. Aquests efectes secundaris són generalment lleus i es resolen en pocs dies.

En conclusió, la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 s'ha convertit en un actor important en la lluita contra la pandèmia. La seva tecnologia basada en ARNm ha demostrat una gran eficàcia per prevenir la infecció per COVID-19, proporcionant esperança per a un futur millor.