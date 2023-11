By

Què és més gran que Walmart?

Al món de la venda al detall, pocs noms tenen tant pes com Walmart. Amb les seves botigues extenses, una àmplia gamma de productes i una presència global, el gegant del comerç minorista s'ha convertit en sinònim de mida i escala. Tanmateix, hi ha algunes entitats que poden afirmar que són encara més grans que Walmart en determinats aspectes. Explorem algunes d'aquestes entitats més grans que la vida i com es comparen amb el gigante de la venda al detall.

Amazon: El gegant del comerç electrònic

Quan es tracta de venda al detall en línia, Amazon domina. Fundat per Jeff Bezos el 1994, Amazon ha crescut exponencialment fins a convertir-se en el mercat en línia més gran del món. Amb una àmplia selecció de productes, opcions de lliurament ràpides i una gamma de serveis en constant expansió, Amazon ha revolucionat la manera de comprar de la gent. La seva capitalització de mercat, que mesura el valor total de les accions en circulació d'una empresa, sovint supera la de Walmart, convertint-se en el minorista més gran del món per aquesta mètrica.

Alibaba: la potència xinesa del comerç electrònic

Si bé Amazon domina l'espai de venda al detall en línia a nivell mundial, Alibaba ocupa una posició similar a la Xina. Fundada per Jack Ma l'any 1999, Alibaba s'ha convertit en un conglomerat de plataformes de comerç electrònic, serveis de cloud computing i sistemes de pagament digital. Amb els seus mercats com Taobao i Tmall, Alibaba s'ha convertit en la plataforma de referència per a milions de consumidors xinesos. En termes de volum brut anual de mercaderies (GMV), que mesura el valor total de les mercaderies venudes en una plataforma, Alibaba supera constantment Walmart.

FAQ:

P: Què és la capitalització de mercat?

R: La capitalització de mercat, sovint anomenada capitalització de mercat, és el valor total de les accions en circulació d'una empresa. Es calcula multiplicant el preu actual de l'acció pel nombre total d'accions en circulació. La capitalització de mercat s'utilitza per determinar la mida i el valor d'una empresa.

P: Què és el volum brut de mercaderies (GMV)?

R: El volum brut de mercaderies és una mètrica que s'utilitza en el comerç electrònic per mesurar el valor total de les mercaderies venudes en una plataforma en un període de temps específic. Inclou el valor de tots els productes venuts, independentment de si la pròpia plataforma es fa càrrec dels béns o actua com a facilitador entre compradors i venedors.

En conclusió, si bé Walmart continua sent un gegant minorista, hi ha entitats que el superen en certs aspectes. Amazon domina l'espai de venda al detall en línia a nivell mundial, mentre que Alibaba ocupa una posició similar a la Xina. Aquestes empreses han aprofitat la tecnologia i la innovació per assolir nivells d'èxit sense precedents, mostrant la naturalesa en constant evolució de la indústria minorista.