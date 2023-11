Què passa si desactives una aplicació?

En l'era digital actual, els telèfons intel·ligents s'han convertit en una part integral de les nostres vides. Confiem en diverses aplicacions per realitzar una àmplia gamma de tasques, des de la comunicació fins a l'entreteniment i la productivitat. Tanmateix, us heu preguntat mai què passa quan desactiveu una aplicació al vostre dispositiu? Aprofundim en els detalls.

Quan desactiveu una aplicació al vostre telèfon intel·ligent, bàsicament la deixeu inactiva. Això vol dir que l'aplicació ja no s'executarà en segon pla ni apareixerà a la pantalla d'inici. Desactivar una aplicació pot ser útil per diversos motius, com ara alliberar espai d'emmagatzematge, millorar el rendiment del dispositiu o evitar notificacions no desitjades.

Què passa amb les dades de l'aplicació?

Quan desactiveu una aplicació, les seves dades no s'eliminen immediatament. Les dades de l'aplicació, com ara la configuració, les preferències i el contingut generat per l'usuari, normalment es conserven al vostre dispositiu. Això vol dir que si decidiu tornar a activar l'aplicació en el futur, les vostres dades encara estaran intactes.

Encara puc actualitzar una aplicació desactivada?

Sí, encara podeu actualitzar una aplicació desactivada. Desactivar una aplicació només impedeix que s'executi activament al dispositiu; no restringeix les actualitzacions. Quan estigui disponible una actualització per a una aplicació desactivada, podeu optar per instal·lar-la com qualsevol altra actualització d'aplicació. Tanmateix, tingueu en compte que l'actualització d'una aplicació desactivada no la tornarà a activar automàticament.

Puc activar una aplicació desactivada?

Absolutament! Habilitar una aplicació desactivada és un procés senzill. Podeu fer-ho si aneu a la configuració del vostre dispositiu, navegueu a la llista d'aplicacions desactivades i seleccioneu l'aplicació que voleu activar. Un cop activada, l'aplicació tornarà a aparèixer a la pantalla d'inici i la podreu utilitzar com ho faríeu normalment.

En conclusió, desactivar una aplicació al teu telèfon intel·ligent permet desactivar-la temporalment o permanentment, alliberant recursos i evitant que s'executi en segon pla. Tanmateix, és important tenir en compte que la desactivació d'una aplicació no s'eliminarà les seves dades i que encara podeu actualitzar-la o tornar-la a habilitar en qualsevol moment. Per tant, si necessiteu optimitzar el rendiment del dispositiu o netejar la pantalla d'inici, penseu a desactivar les aplicacions que ja no utilitzeu o que necessiteu.