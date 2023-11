By

Quines empreses de menjar ràpid són propietat de la Xina?

En els darrers anys, la Xina ha fet inversions importants en diverses indústries d'arreu del món, inclòs el sector del menjar ràpid. Diverses cadenes de menjar ràpid conegudes han passat a formar part d'empreses de propietat xinesa, fet que ha generat preguntes sobre la influència i l'impacte d'aquestes adquisicions. Fem una ullada més de prop a algunes de les principals empreses de menjar ràpid que ara són propietat de la Xina.

McDonald's: Una de les cadenes de menjar ràpid més emblemàtiques del món, McDonald's, té una presència important a la Xina. Tanmateix, és important assenyalar que, tot i que McDonald's té una forta implantació al mercat xinès, no és propietat d'una empresa xinesa. La majoria dels restaurants de McDonald's a la Xina són operats per un soci estratègic, CITIC Limited, i CITIC Capital, una empresa d'inversió estatal xinesa.

Pizza Hut: Pizza Hut, una popular cadena de pizzes, tampoc és propietat d'una empresa xinesa. És una filial de Yum! Brands, una corporació nord-americana de menjar ràpid. Tanmateix, Yum! Brands té una forta presència a la Xina, amb moltes ubicacions de Pizza Hut a tot el país.

KFC: KFC, una altra marca coneguda sota Yum! Brands, té una presència important a la Xina. De fet, la Xina és un dels mercats més grans per a KFC a nivell mundial. Tot i que KFC no és propietat d'una empresa xinesa, Yum! Brands ha establert una entitat separada anomenada Yum China Holdings per gestionar les seves operacions al país.

FAQ:

P: Hi ha cadenes importants de menjar ràpid propietat d'empreses xineses?

R: Tot i que no hi ha grans cadenes de menjar ràpid propietat íntegrament d'empreses xineses, algunes cadenes tenen una presència important a la Xina a causa d'associacions o filials.

P: McDonald's és propietat de la Xina?

R: No, McDonald's no és propietat d'una empresa xinesa. Tanmateix, té una associació estratègica amb CITIC Limited i CITIC Capital per operar els seus restaurants a la Xina.

P: Qui és el propietari de Pizza Hut?

R: Pizza Hut és una filial de Yum! Brands, una corporació nord-americana de menjar ràpid. Yum! Brands té una forta presència a la Xina, incloses moltes ubicacions de Pizza Hut.

P: KFC és propietat de la Xina?

R: No, KFC no és propietat d'una empresa xinesa. És una marca sota Yum! Brands, que té una entitat separada anomenada Yum China Holdings per gestionar les seves operacions a la Xina.

En conclusió, mentre que la Xina ha fet inversions importants en diverses indústries a tot el món, inclòs el sector del menjar ràpid, les principals cadenes de menjar ràpid com McDonald's, Pizza Hut i KFC no són propietat d'empreses xineses. No obstant això, aquestes cadenes tenen una forta presència a la Xina a causa d'associacions, filials o entitats separades establertes per gestionar les operacions al país.