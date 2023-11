Com es deia Lowes abans?

En una revelació sorprenent, ha sortit a la llum que el popular minorista de millores per a la llar, Lowes, no sempre va ser conegut pel seu nom actual. És possible que molts clients no siguin conscients de la identitat anterior de l'empresa, cosa que afegeix una capa intrigant a la seva història. Aleshores, com es deia Lowes? Anem a endinsar-nos en el passat i descobrir la resposta.

Abans de convertir-se en Lowes, l'empresa era coneguda com Lowe's North Wilkesboro Hardware. Tot va començar el 1921 quan Lucius Smith Lowe va obrir una petita ferreteria a North Wilkesboro, Carolina del Nord. La botiga es va guanyar ràpidament una reputació pel seu servei al client excepcional i els seus productes de qualitat, que van portar a la seva expansió a les ciutats veïnes.

A mesura que el negoci creixia, va patir una sèrie de transformacions. El 1952, l'empresa va canviar el seu nom a Lowe's Building Supply per reflectir el seu enfocament a proporcionar materials de construcció. No obstant això, no va ser fins al 1984 que el nom es va escurçar oficialment a Lowes, deixant caure l'apòstrof i adoptant una marca més moderna.

FAQ:

P: Per què Lowes va canviar el seu nom?

R: La decisió de canviar el nom de Lowe's Building Supply a Lowes va formar part d'un esforç de rebranding per modernitzar la imatge de l'empresa i fer-la més atractiva per a una base de clients més àmplia.

P: Quin significat té l'apòstrof del nom anterior?

R: L'apòstrof de Lowe's representava la forma possessiva, indicant que la botiga pertanyia a la família Lowe. No obstant això, en el procés de rebranding, es va eliminar l'apòstrof per crear un logotip més senzill i simplificat.

P: Hi ha altres canvis notables en la història de Lowes?

R: Sí, a més del canvi de nom, Lowes ha sofert diverses ampliacions i adquisicions al llarg dels anys. S'ha convertit en un dels minoristes de millores per a la llar més grans dels Estats Units, amb botigues a tot el país i una forta presència en línia.

En conclusió, Lowes, el reconegut minorista de millores per a la llar, es coneixia anteriorment com Lowe's North Wilkesboro Hardware i més tard com a Lowe's Building Supply. La decisió de l'empresa de canviar el seu nom a Lowes el 1984 va marcar una fita significativa en la seva història. A mesura que Lowes continua prosperant i servint als clients, els seus noms anteriors segueixen sent un testimoni dels seus inicis humils i del seu notable creixement.