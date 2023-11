Quina empresa és més gran que Amazon?

En l'àmbit del comerç electrònic, Amazon ha estat considerat durant molt de temps com el gegant indiscutible. Amb la seva àmplia gamma de productes, abast global i serveis innovadors, l'empresa ha revolucionat la nostra manera de comprar en línia. Tanmateix, hi ha una empresa que supera fins i tot Amazon en termes de grandària i ingressos: Walmart.

Walmart, la corporació minorista multinacional nord-americana, s'ha consolidat com l'empresa més gran del món per ingressos. Fundada el 1962 per Sam Walton, Walmart ha crescut exponencialment al llarg dels anys, ampliant les seves operacions a nombrosos països i diversificant la seva oferta de productes. Amb la seva àmplia xarxa de botigues físiques i una sòlida presència en línia, Walmart ha aconseguit superar Amazon en termes d'ingressos globals.

Tot i que Amazon domina l'espai del comerç electrònic, els ingressos de Walmart encara són significativament més elevats a causa del seu model de negoci més ampli. A més del seu mercat en línia, Walmart opera més de 11,000 botigues a tot el món, que ofereix una àmplia gamma de productes, com ara queviures, roba, electrònica i articles per a la llar. Aquesta gran presència física ofereix a Walmart un avantatge competitiu sobre Amazon, especialment a les regions on la penetració del comerç electrònic encara s'està desenvolupant.

FAQ:

P: Com determinen els ingressos la mida d'una empresa?

R: Els ingressos són una mètrica clau que s'utilitza per mesurar la mida d'una empresa. Representa la quantitat total de diners generada per una empresa a través de les seves activitats comercials, com ara vendes de productes o serveis. Els ingressos més elevats indiquen una major escala d'operacions i presència al mercat.

P: Walmart té una capitalització de mercat més gran que Amazon?

R: No, Amazon té actualment el títol de la major capitalització de mercat entre les empreses que cotitzen en borsa. La capitalització de mercat es determina multiplicant el preu de les accions d'una empresa pel nombre d'accions en circulació. Tot i que els ingressos de Walmart superen els d'Amazon, el preu de les accions i la valoració de mercat d'aquest últim són més alts.

P: Walmart és només un minorista fora de línia?

R: No, Walmart també té una forta presència en línia. La companyia ha invertit molt en les seves operacions de comerç electrònic, inclòs el seu propi mercat en línia i serveis de lliurament de queviures. Les vendes en línia de Walmart han experimentat un creixement important en els últims anys, cosa que li ha permès competir amb Amazon en l'espai digital.

En conclusió, mentre que Amazon és sens dubte una força dominant a la indústria del comerç electrònic, Walmart la supera en termes d'ingressos i mida globals. Amb la seva extensa xarxa de botigues físiques i les seves diverses ofertes de productes, Walmart continua sent l'empresa més gran del món, mostrant el poder del seu model de negoci híbrid que combina operacions minoristes en línia i fora de línia.