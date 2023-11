By

Quins són els greus danys de la vacuna contra la COVID?

A mesura que la campanya de vacunació contra la COVID-19 continua desplegant-se a tot el món, han sorgit preocupacions sobre possibles efectes secundaris i danys greus. És important abordar aquestes preocupacions i proporcionar informació precisa per ajudar les persones a prendre decisions informades sobre la vacunació. Tot i que les vacunes contra la COVID-19 s'han sotmès a proves rigoroses i les autoritats reguladores les han considerat segures i efectives, és fonamental reconèixer que, com qualsevol intervenció mèdica, poden tenir alguns riscos.

Comprendre els danys greus:

Els danys greus es refereixen a esdeveniments adversos que es produeixen després de la vacunació, que poden tenir conseqüències greus per a la salut d'una persona. Aquests esdeveniments són relativament rars i són controlats de prop per les autoritats sanitàries per garantir la seguretat contínua de les vacunes.

FAQ:

P: Quins són els danys greus més comuns associats a les vacunes contra la COVID-19?

R: Els danys greus notificats amb més freqüència inclouen reaccions al·lèrgiques greus (anafilaxi), trastorns de la coagulació de la sang (com la trombosi) i la miocarditis (inflamació del múscul cardíac).

P: Amb quina freqüència es produeixen danys greus?

R: Els danys greus són extremadament rars. Per exemple, s'estima que la incidència de l'anafilaxi és d'uns 2-5 casos per milió de dosis administrades, mentre que el risc de trastorns de la coagulació de la sang és d'aproximadament 1-2 casos per 100,000 dosis.

P: Els danys greus de la vacuna són més significatius que els riscos que suposa la pròpia COVID-19?

R: No, els riscos associats a la infecció per COVID-19 són generalment molt més alts que els riscos de la vacunació. La COVID-19 pot provocar malalties greus, complicacions a llarg termini i fins i tot la mort, especialment entre les poblacions vulnerables.

En conclusió, tot i que existeixen danys greus associats a les vacunes contra la COVID-19, són extremadament rars. Els beneficis de la vacunació per prevenir la COVID-19 i les seves possibles complicacions superen amb escreix els riscos. És essencial confiar en informació precisa de fonts acreditades i consultar amb professionals sanitaris per prendre decisions informades sobre la vacunació.