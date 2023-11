By

Quines són les probabilitats de patir un Covid llarg si es vacuna i es reforça?

A mesura que el món continua lluitant amb la pandèmia de Covid-19 en curs, l'aparició de la variant altament contagiosa d'Omicron ha suscitat preocupacions sobre el potencial d'infeccions innovadores i de llarga Covid. Com que la vacunació i les injeccions de reforç són àmpliament recomanades, moltes persones es pregunten sobre la probabilitat d'experimentar un llarg Covid fins i tot després d'haver estat totalment vacunades i potenciades. Aprofundim en aquest tema i explorem algunes preguntes més freqüents.

Què és el llarg Covid?

El Covid-2 llarg, també conegut com a seqüeles postagudes de la infecció per SARS-CoV-19 (PASC), es refereix a una condició en què les persones experimenten símptomes persistents o desenvolupen nous problemes de salut després de recuperar-se de la fase aguda de Covid-XNUMX. Aquests símptomes poden durar setmanes o fins i tot mesos, afectant significativament la qualitat de vida d'una persona.

Què sabem de les probabilitats de patir llargament Covid després de la vacunació i l'augment?

Tot i que les infeccions avançades poden ocórrer fins i tot en persones totalment vacunades i potenciades, el risc de desenvolupar Covid a llarg termini sembla que es redueix significativament. Segons estudis recents, les persones vacunades tenen menys probabilitats de patir malalties greus, hospitalització i Covid prolongat en comparació amb les que no estan vacunades.

Un estudi dut a terme per l'Oficina Nacional d'Estadística del Regne Unit va trobar que el risc de patir una llarga covid es reduïa aproximadament a la meitat en persones totalment vacunades en comparació amb les que no estaven vacunades. A més, l'estudi va indicar que les probabilitats d'experimentar Covid durant molt de temps eren encara més baixes en les persones que havien rebut injeccions de reforç.

Per què es redueix el risc de Covid a llarg termini en persones vacunades i potenciades?

La vacunació i les injeccions de reforç ajuden a estimular el sistema immunològic, cosa que li permet muntar una forta defensa contra el virus. Tot i que encara es poden produir infeccions innovadores, la resposta immune generada per la vacunació i l'augment sovint és eficaç per prevenir malalties greus i reduir la probabilitat de Covid-XNUMX llarg.

Conclusió

Tot i que les infeccions innovadores segueixen sent una possibilitat, estar totalment vacunat i potenciat redueix significativament el risc de desenvolupar Covid a llarg termini. La vacunació i les injeccions de reforç tenen un paper crucial en la protecció de les persones de malalties greus i complicacions a llarg termini associades a la Covid-19. És important seguir seguint les directrius de salut pública, com ara portar mascaretes i practicar una bona higiene de mans, per mitigar encara més la propagació del virus i protegir-nos a nosaltres mateixos i als altres.