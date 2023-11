Quins són els 4 tipus de vacunes contra la COVID?

En la lluita mundial contra la pandèmia de la COVID-19, les vacunes han sorgit com una eina crucial per frenar la propagació del virus. Científics i investigadors han desenvolupat diversos tipus de vacunes per combatre el nou coronavirus, cadascuna utilitza diferents mecanismes per proporcionar immunitat. Aquí, explorem els quatre tipus principals de vacunes contra la COVID disponibles actualment.

1. Vacunes d'ARNm: Les vacunes d'ARNm, com les vacunes Pfizer-BioNTech i Moderna, funcionen introduint una petita part del material genètic del virus, anomenat ARN missatger (ARNm), al cos. Aquest ARNm indica a les cèl·lules que produeixin una part inofensiva del virus, provocant una resposta immune. Aquestes vacunes han mostrat altes taxes d'eficàcia i s'han administrat àmpliament a tot el món.

2. Vacunes de vectors virals: Les vacunes de vectors virals, com les vacunes Oxford-AstraZeneca i Johnson & Johnson, utilitzen un virus inofensiu (no el coronavirus) com a vehicle per lliurar una part modificada del material genètic del virus a les cèl·lules. Aquesta modificació fa que les cèl·lules produeixin una proteïna viral, estimulant una resposta immune. Aquestes vacunes han demostrat ser efectives i han jugat un paper important en les campanyes mundials de vacunació.

3. Vacunes de subunitats proteiques: Les vacunes de subunitats proteiques, com la vacuna Novavax, contenen fragments inofensius del virus, com ara proteïnes o fragments, que desencadenen una resposta immune. Aquestes vacunes no contenen partícules de virus vius i es consideren segures per a la majoria de les persones. Han mostrat resultats prometedors en assaigs clínics i actualment s'estan administrant a diversos països.

4. Vacunes inactivades: Les vacunes inactivades, com les vacunes Sinovac i Bharat Biotech, utilitzen una versió morta o inactivada del virus per estimular una resposta immune. En introduir el virus inactivat al cos, aquestes vacunes entrenen el sistema immunitari per reconèixer i combatre el virus viu si s'exposa. Les vacunes inactivades tenen una llarga història d'ús i han tingut èxit en la prevenció de diverses malalties.

FAQ:

P: Els quatre tipus de vacunes contra la COVID són igual d'efectius?

R: Les taxes d'eficàcia poden variar entre les diferents vacunes, però els quatre tipus han demostrat eficàcia per prevenir malalties greus, hospitalitzacions i morts causades per COVID-19.

P: Són segures aquestes vacunes?

R: Els assajos clínics extensos i els processos reguladors rigorosos han garantit la seguretat d'aquestes vacunes. Tanmateix, com qualsevol intervenció mèdica, algunes persones poden experimentar efectes secundaris lleus, que generalment són de curta durada i són compensats pels beneficis de la vacunació.

P: Puc triar quina vacuna rebre?

R: La disponibilitat de vacunes pot variar en funció de la vostra ubicació i de les decisions preses per les autoritats sanitàries. Es recomana seguir les indicacions dels professionals sanitaris i rebre qualsevol vacuna autoritzada que se us ofereixi.

En la batalla contra la COVID-19, aquests quatre tipus de vacunes han jugat un paper crucial en la protecció de persones i comunitats a tot el món. La investigació i el desenvolupament continuats en el camp de la vacunació milloraran encara més la nostra capacitat per combatre el virus i posar fi a aquesta crisi sanitària mundial.