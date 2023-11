Quins són els 3 nous símptomes del Covid?

En la batalla en curs contra la pandèmia de la Covid-19, científics i professionals de la salut s'esforcen constantment per entendre millor el virus. A mesura que sorgeixen noves variants, és crucial mantenir-se informat sobre els últims símptomes associats a la malaltia. Recentment, s'han identificat tres nous símptomes que podrien indicar una infecció per Covid-19. Fem una ullada més de prop a aquests símptomes i el que signifiquen.

Els 3 nous símptomes de Covid:

1. Problemes gastrointestinals: Tot i que els símptomes respiratoris com la tos, la febre i la falta d'alè s'han reconegut àmpliament com a signes comuns de Covid-19, estudis recents han demostrat que els problemes gastrointestinals també poden ser indicatius del virus. Aquests problemes poden incloure diarrea, vòmits i dolor abdominal. És important tenir en compte que aquests símptomes poden ocórrer fins i tot en absència de símptomes respiratoris, per la qual cosa és crucial conèixer el seu potencial vincle amb la Covid-19.

2. Pèrdua del gust i l'olfacte: La pèrdua del gust i l'olfacte, coneguda com anòsmia, s'ha reconegut des de fa temps com un símptoma de la Covid-19. Tanmateix, ara s'entén que aquest símptoma es pot manifestar fins i tot abans que apareguin altres símptomes respiratoris. Si de sobte us trobeu incapaç de tastar o olorar coses, és recomanable fer-vos la prova de Covid-19 i prendre les precaucions necessàries per evitar una major propagació.

3. Erupcions cutànies: Les erupcions cutànies s'han identificat recentment com un altre símptoma potencial de la Covid-19. Aquestes erupcions poden variar en aparença, que van des de petites protuberàncies vermelles fins a urticàries més grans o fins i tot una erupció generalitzada. És important tenir en compte que no totes les erupcions són indicatives de Covid-19, però si experimenta una erupció nova o inusual juntament amb altres símptomes, és recomanable consultar un professional sanitari.

Preguntes més freqüents (FAQ):

P: Què he de fer si experimento aquests nous símptomes?

R: Si experimenteu algun d'aquests símptomes, és important fer-vos la prova de Covid-19 i seguir les directrius que proporcionen les autoritats sanitàries de la vostra regió.

P: Aquests símptomes són exclusius de noves variants del virus?

R: Tot i que aquests símptomes s'han associat amb noves variants, també poden estar presents en casos de la soca original del virus.

P: M'he de preocupar si només experimento un d'aquests símptomes?

R: Sempre és millor errar pel costat de la precaució. Si experimenta algun d'aquests símptomes, és recomanable fer-se la prova i prendre les precaucions necessàries per evitar una major propagació.

En conclusió, mantenir-se informat sobre els últims símptomes associats a la Covid-19 és crucial en la nostra lluita contra la pandèmia. La identificació d'aquests tres nous símptomes (problemes gastrointestinals, pèrdua del gust i l'olfacte i erupcions cutànies) serveix com a recordatori de mantenir-nos vigilants i prendre les mesures adequades per protegir-nos a nosaltres mateixos i als altres del virus.