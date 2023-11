Quins són els símptomes llargs del Covid?

El Covid-2 llarg, també conegut com a seqüeles postagudes de la infecció per SARS-CoV-19 (PASC), es refereix a una condició en què les persones experimenten símptomes persistents o nous símptomes que es desenvolupen després de recuperar-se de la fase aguda de Covid-19. Tot i que moltes persones amb Covid-XNUMX es recuperen en poques setmanes, un nombre significatiu segueix experimentant una sèrie de símptomes que poden durar mesos. Aquests símptomes de llarga durada poden afectar significativament la qualitat de vida i el funcionament diari d'una persona.

Símptomes de Covid llarg:

Els símptomes del Covid llarg poden variar molt d'una persona a una altra. Alguns símptomes comuns inclouen fatiga extrema, dificultat per respirar, dolor de pit, dolor articular i muscular, boira cerebral, dificultat per concentrar-se, depressió, ansietat i trastorns del son. Altres símptomes reportats inclouen palpitacions del cor, marejos, mals de cap i problemes gastrointestinals. És important tenir en compte que aquests símptomes poden fluctuar en intensitat i poden aparèixer i desaparèixer amb el temps.

FAQ:

P: Quant de temps duren els símptomes de Covid?

R: La durada dels símptomes llargs de Covid pot variar molt. Algunes persones poden experimentar símptomes durant unes quantes setmanes, mentre que altres poden tenir símptomes que persisteixen durant diversos mesos o fins i tot més.

P: Qui corre el risc de desenvolupar un llarg Covid?

R: El Covid llarg pot afectar qualsevol persona que hagi tingut Covid-19, independentment de la gravetat de la seva infecció inicial. Tanmateix, els estudis han demostrat que les persones que tenien símptomes aguts de Covid-19 més greus tenen més probabilitats de desenvolupar Covid-XNUMX llarg.

P: Els nens poden desenvolupar Covid llarg?

R: Sí, els nens també poden desenvolupar Covid llarg. Tot i que els nens en general tenen menys probabilitats de patir símptomes aguts greus de la Covid-19, alguns encara poden experimentar símptomes de llarga durada.

P: Hi ha una cura per al Covid llarg?

R: Actualment, no hi ha cap cura específica per a Covid de llarga durada. El tractament se centra en la gestió dels símptomes individuals i la millora del benestar general mitjançant un enfocament multidisciplinari, que inclou teràpia física, teràpia cognitivo-conductual i medicaments per alleujar símptomes específics.

En conclusió, el Covid-19 llarg és una condició en què les persones experimenten símptomes persistents o nous després de recuperar-se de la Covid-XNUMX aguda. Els símptomes poden variar molt i poden durar setmanes, mesos o més. És important que els proveïdors sanitaris i els investigadors continuïn estudiant i comprenent Covid durant molt de temps per oferir l'atenció i el suport adequats als afectats.