Quines aplicacions impedeixen que altres aplicacions utilitzin dades?

En l'era digital actual, on el consum de dades és al màxim històric, no és estrany que els nostres telèfons intel·ligents s'engoleixin les nostres precioses dades mòbils sense que ens n'adonem. Tant si es tracta d'actualitzacions d'aplicacions en segon pla, actualitzacions automàtiques o simplement d'aplicacions amb fam de dades, els nostres plans de dades poden disminuir ràpidament, deixant-nos factures altes o velocitats d'Internet lentes. Afortunadament, hi ha aplicacions disponibles que ens poden ajudar a prendre el control del nostre ús de dades i evitar que altres aplicacions les devorin.

Definició de termes:

– Dades: en el context d'aquest article, les dades es refereixen a la quantitat d'ample de banda d'Internet consumida per les aplicacions i els serveis en un dispositiu mòbil.

– App: Abreviatura d'aplicació, una aplicació és un programa de programari dissenyat per realitzar tasques específiques o proporcionar serveis específics en un dispositiu mòbil.

Bloquejadors d'aplicacions:

Una categoria d'aplicacions que ens poden ajudar a gestionar el nostre ús de dades són els bloquejadors d'aplicacions. Aquestes aplicacions permeten als usuaris bloquejar o restringir de manera selectiva que determinades aplicacions accedeixin a Internet o utilitzin dades en segon pla. En fer-ho, ajuden a conservar les dades i a prevenir el consum de dades no desitjats. Alguns bloquejadors d'aplicacions populars inclouen NetGuard, NoRoot Firewall i AdGuard.

Aplicacions d'estalvi de dades:

Un altre tipus d'aplicació que pot ajudar a frenar l'ús de dades són les aplicacions d'estalvi de dades. Aquestes aplicacions funcionen comprimint dades abans que arribin al vostre dispositiu, reduint la quantitat de dades necessàries per carregar pàgines web, imatges i vídeos. També poden bloquejar anuncis, coneguts per consumir dades. Alguns exemples d'aplicacions d'estalvi de dades inclouen Opera Max, Datally de Google i Onavo Extend.

FAQ:

P: Aquestes aplicacions impedeixen completament que altres aplicacions utilitzin dades?

R: Tot i que aquestes aplicacions poden reduir significativament l'ús de dades, és possible que no aturin completament tot el consum de dades. Alguns processos a nivell de sistema i aplicacions essencials poden encara requerir accés a les dades.

P: Aquestes aplicacions poden impedir que aplicacions específiques utilitzin dades en dispositius iOS?

R: A causa de les estrictes mesures de seguretat d'Apple, els bloquejadors d'aplicacions i les aplicacions d'estalvi de dades tenen una funcionalitat limitada als dispositius iOS. Tanmateix, algunes aplicacions encara poden ajudar a controlar i gestionar l'ús de dades.

P: Aquestes aplicacions són gratuïtes?

R: Molts bloquejadors d'aplicacions i aplicacions d'estalvi de dades ofereixen versions gratuïtes amb funcions limitades. Les versions premium amb funcions addicionals solen estar disponibles per una tarifa.

En conclusió, si us trobeu lluitant constantment amb aplicacions amb fam de dades, penseu a utilitzar bloquejadors d'aplicacions o aplicacions d'estalvi de dades per recuperar el control del vostre ús de dades. Aquestes aplicacions us poden ajudar a estalviar diners, evitar excés de dades inesperats i garantir una experiència de navegació mòbil més fluida.