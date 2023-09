Com evitar els desastres del casament d'última hora: un consell útil per a les núvies

Quan es tracta de planificar el casament, la majoria de núvies saben que poden sorgir problemes inesperats en qualsevol moment. No obstant això, Courtney Bradley, una autoproclamada "núvia bff", ha compartit un consell valuós per ajudar a evitar els desastres del casament d'última hora. Bradley es va dirigir a TikTok per aconsellar a les núvies la millor manera d'evitar "apagar focs" moments abans de dir "Sí".

Segons Bradley, la clau rau en com gestioneu l'arribada dels paquets abans del vostre gran dia. Obrir els paquets a mesura que arriben us pot estalviar possibles maldecaps d'última hora. En mantenir-se al dia dels enviaments entrants, les núvies poden solucionar ràpidament qualsevol problema o articles que falten abans que sigui massa tard.

En lloc d'emmagatzemar tots els vostres paquets sense obrir fins a l'últim minut, Bradley suggereix abordar cada lliurament tan aviat com arribi. D'aquesta manera, si hi ha algun problema amb el contingut, com ara un article incorrecte o un accessori que falta, teniu temps suficient per contactar amb el venedor i resoldre el problema.

Mitjançant aquesta senzilla estratègia, les núvies poden assegurar-se que tot el que han demanat és correcte i comptabilitzat molt abans del dia del seu casament. Això no només ajuda a reduir l'estrès, sinó que també proporciona tranquil·litat, sabent que tots els elements necessaris estan al seu lloc.

Per tant, la propera vegada que us agafeu a la planificació del casament, no subestimeu la importància d'obrir els paquets a mesura que arribin. Pot semblar una tasca petita, però pot fer una diferència significativa a l'hora de prevenir possibles desastres del casament d'última hora.

Fonts:

– Vídeo de TikTok de Courtney Bradley

– Nova M Bajamonti, Dailymail.Com.