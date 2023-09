Nou descobriment: pistes de vida a l'exoplaneta a 120 anys llum de distància

By

Científics que utilitzen el telescopi espacial James Webb han detectat la presència d'una molècula anomenada sulfur de dimetil (DMS) a l'atmosfera d'un exoplaneta conegut com a K2-18 b. Tot i que el DMS és produït principalment pel fitoplàncton a la Terra, la seva presència en aquest planeta llunyà suggereix la possibilitat de vida. El telescopi, operat per la NASA i les agències espacials europees i canadenques, va observar l'exoplaneta a la constel·lació de Lleó, gairebé nou vegades la massa de la Terra. A més del DMS, l'estudi també va trobar una gran quantitat de molècules que contenen carboni com el metà i el diòxid de carboni.

Aquest descobriment dóna suport a la teoria que K2-18 b és un planeta Hycean, un tipus d'exoplaneta que es creu que té una atmosfera rica en hidrogen sobre un oceà. L'astrònom Nikku Madhusudhan de la Universitat de Cambridge explica que el DMS és únic a la Terra i s'ha predit que és una bona biosignatura per als exoplanetes habitables.

Tanmateix, els científics implicats en la investigació adverteixen que l'evidència que recolza la presència de DMS a K2-18 b és preliminar i requereix una validació addicional. Es realitzaran observacions de seguiment amb el telescopi espacial James Webb per confirmar aquestes troballes.

El mètode utilitzat per l'equip d'investigació s'anomena espectroscòpia de transmissió. Aquesta tècnica consisteix a analitzar la llum d'una estrella mentre passa per l'atmosfera d'un exoplaneta. En examinar les longituds d'ona de la llum que són absorbides per les molècules de l'atmosfera, els astrònoms poden determinar la composició molecular de l'exoplaneta.

Aquest estudi suposa la primera vegada que es detecten metà i hidrocarburs a l'atmosfera d'un exoplaneta mitjançant l'espectroscòpia de transmissió. L'absència de molècules com l'amoníac i el monòxid de carboni, juntament amb la presència de metà i diòxid de carboni, suggereix la possibilitat d'un oceà sota la superfície de K2-18 b.

K2-18 b orbita una estrella nana fresca a la zona habitable, on podria existir aigua líquida a la superfície del planeta. Tanmateix, encara es desconeix la temperatura de l'aigua i l'habitabilitat del planeta. Calen més observacions per establir les condicions necessàries per a la vida en aquest exoplaneta llunyà.

