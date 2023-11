Warhammer 40,000: Space Marine II: Una nova era de guerra galàctica

By

Ha passat més d'una dècada des del llançament de Warhammer 40,000: Space Marine, un joc que va captivar els jugadors amb la seva intensa campanya i les seves apassionants batalles multijugador. Els aficionats feia temps que havien perdut l'esperança d'una seqüela, però ara, el 2023, el tan esperat llançament de Warhammer 40,000: Space Marine II a Xbox Series X|S està a l'horitzó. Aquesta vegada, el desenvolupador Sabre Interactive i l'editor Focus Entertainment estan portant l'estimada franquícia a noves altures.

Warhammer 40,000: Space Marine II és un joc de trets en tercera persona que submergeix els jugadors en una emocionant aventura galàctica. El capità Titus i els seus marines espacials tornen al primer pla, amb la veu del talentós Clive Standen. Mentre l'emperador envia els lleials marines espacials per combatre les hordes de tirànides, els jugadors han de desfer l'infern amb armes devastadores i habilitats especials.

Una diferència significativa és que Warhammer 40,000: Space Marine II ja no està en mans de Relic Entertainment. En canvi, Sabre Interactive, l'aclamat estudi darrere de World War Z i Evil Dead: The Game, ha pres les regnes. Conegut per la seva impressionant tecnologia Swarm Engine, que permet un gran nombre d'enemics a la pantalla simultàniament, Sabre Interactive promet oferir batalles èpiques a una escala sense precedents.

Què diferencia Warhammer 40,000: Space Marine II del seu predecessor?

Basant-se en les bases establertes pel joc original, Sabre Interactive ha presentat els Tyrànids com el principal enemic a Space Marine II. L'únic simulador de comportament, conegut com a Swarm Engine, complementa perfectament la naturalesa de rusc dels Tyrànids, donant lloc a seqüències de joc estimulants i desafiants.

A Space Marine II, la història té lloc gairebé un segle després dels esdeveniments del primer joc. L'univers ha sofert canvis significatius, amb la destrucció del món fortalesa de Cadia i l'aparició dels Primaris, una raça més poderosa de Marines Espacials liderats pel ressuscitat Primarca dels Ultramarines, Roboute Guilliman. El capità Titus torna a una galàxia en confusió, adaptant-se a aquest nou context mentre lluita per salvar la humanitat una vegada més.

Pel que fa al joc de taula de Warhammer 40,000, també ha evolucionat al llarg dels anys. Tot i que el procés de desenvolupament fa que sigui difícil mantenir-se al dia amb la introducció constant de nous models i faccions, Warhammer 40,000: Space Marine II pretén incorporar el màxim possible dins de les seves limitacions. Els jugadors poden esperar trobar-se no només amb ultramarins i tirànides, sinó també amb forces imperials i una presència important d'Adeptus Mechanicus. No obstant això, han de desconfiar de les forces Tzeenchian que complicaran la batalla pels Ultramarines.

Preguntes freqüents

1. Qui és el desenvolupador i l'editor de Warhammer 40,000: Space Marine II?

Warhammer 40,000: Space Marine II està desenvolupat per Sabre Interactive i publicat per Focus Entertainment.

2. Quina és la principal facció enemiga a Space Marine II?

La principal facció enemiga a Space Marine II són els Tyrànids, coneguts pel seu comportament semblant a un rusc.

3. Com ha canviat la jugabilitat a Space Marine II?

Space Marine II es basa en la mecànica d'èxit del seu predecessor alhora que introdueix noves funcions per millorar l'experiència del jugador. El joc conserva l'excel·lent sistema a distància/corp a cos i introdueix millores com ara el comptador de tir ràpid i la mecànica de parada.

4. Quins canvis s'han produït a l'univers de Warhammer 40,000 des del primer joc?

A l'univers de Warhammer 40,000, Cadia, el món de la fortalesa, ha estat destruït, i una fractura deformada ha destrossat la galàxia. L'aparició dels Primaris, una versió més forta dels Astartes, i el retorn de Roboute Guilliman com a Primarca dels Ultramarines han remodelat la galàxia i han posat la humanitat en un perill extrem.

5. Els jugadors poden esperar veure tots els nous models i faccions del joc de taula a Space Marine II?

El procés de desenvolupament planteja reptes per mantenir-se al dia amb el joc de taula en constant evolució. Tot i que Space Marine II pretén incorporar el màxim possible, els jugadors no haurien d'esperar veure tots els nous models i faccions. Tanmateix, poden anticipar trobades amb forces imperials, una presència significativa d'Adeptus Mechanicus i les complicades forces Tzeenchian.