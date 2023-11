Us presentem OnePlus AI Music Studio: allibera la teva creativitat musical

OnePlus, el famós fabricant de telèfons intel·ligents amb seu a la Xina, ha llançat recentment el seu innovador AI Music Studio. Aquesta eina innovadora permet als usuaris compondre les seves pròpies cançons sense esforç, obrint les portes a aspiracions musicals notables. Amb la seva tecnologia d'avantguarda, AI Music Studio us permet crear lletres fascinants, combinar-les perfectament amb ritmes generats per IA i veure com es desenvolupa la vostra creació a través de vídeos musicals visualment captivadors, tot al vostre abast.

Enrere queden els dies de la creació musical tradicional. OnePlus AI Music Studio combina el poder de la intel·ligència artificial amb la teva visió artística. Ja no cal que tinguis un dispositiu OnePlus per accedir a aquesta característica excepcional, ja que està disponible tant per a usuaris indis com per a usuaris no indis.

Aleshores, com pots crear el teu propi vídeo musical? És un procés senzill i intuïtiu. Comenceu registrant-vos amb la vostra adreça de correu electrònic i, a continuació, aprofundeix en el viatge de l'expressió musical amb els passos següents:

1. Fes clic a "Crea música" i tria el teu gènere preferit (rap, hip-hop, EDM; pop properament), estat d'ànim (alegre, enèrgic, romàntic, trist) i tema.

2. Procedeix a proporcionar una indicació perquè l'IA generi la teva lletra única.

3. En els propers 2-3 minuts, rebràs la lletra elaborada per l'IA.

4. Ara és el moment de crear la teva música mentre la sincronitzes amb el vídeo captivador.

5. Si ho desitja, baixa el vídeo musical final i comparteix-lo a les teves plataformes de xarxes socials preferides.

Per millorar encara més l'entusiasme per aquesta funció revolucionària, OnePlus ha llançat un concurs emocionant per a usuaris de l'Índia, Europa i Amèrica del Nord. Cada regió té 100 entrades, donant als participants l'oportunitat de mostrar les seves habilitats musicals. S'admeten diverses entrades; tanmateix, només una entrada per persona podrà optar a un premi. La data límit de presentació del concurs és a les 5 h IST del 17 de desembre.

Explora les infinites possibilitats que ofereix OnePlus AI Music Studio i allibera el teu potencial artístic. Deixa que les teves obres mestres musicals es disparin i captiven el món amb les teves creacions úniques.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. OnePlus AI Music Studio està disponible a tot el món?

Sí, OnePlus AI Music Studio és accessible per als usuaris tant a l'Índia com fora del país. No es limita a cap regió específica.

2. Necessito tenir un dispositiu OnePlus per utilitzar AI Music Studio?

No, no cal que tingueu un dispositiu OnePlus per accedir i utilitzar l'AI Music Studio. Està disponible per a tots els usuaris independentment de la marca del seu telèfon intel·ligent.

3. Com puc participar al concurs OnePlus AI Music Studio?

Per participar al concurs OnePlus AI Music Studio, només cal que creeu el vostre vídeo musical amb l'eina i envieu la vostra entrada abans de la data límit. Els detalls complets del concurs es poden trobar al lloc web de OnePlus.

Fonts:

– [Hindustan Times](https://www.hindustantimes.com/brand-post/introducing-oneplus-ai-music-studio-unleash-your-musical-creativity/story-HtWxTAtD4w7aLM0MKYytZJ.html)