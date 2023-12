Un nou gir al pedal d'overdrive Germanium Tumnus

By

En aquest article, explorem l'última incorporació a la família de pedals d'overdrive Tumnus: el Germanium Tumnus. Amb el seu limitat subministrament de díodes de germani, aquesta nova versió pretén capturar l'essència del cobejat pedal Klon Centaur. Fem un cop d'ull a les seves característiques, el comparem amb el model d'or original i discutim el seu potencial com a complement valuós per a la pedalera de qualsevol guitarrista.

El Germanium Tumnus és una actualització que val la pena el preu més alt? El Tumnus original va fer ús de díodes de silici, oferint un so propi únic. Tanmateix, aquesta edició limitada de Germanium Tumnus fa les coses un pas més enllà incorporant els díodes de germani que s'havien utilitzat al Klon. El resultat? Un pedal que ofereix un retall més suau en comparació amb el seu homòleg de silici, que recorda els mateixos Klons.

El danès Pete, que va triar el Tumnus original sobre un centaure Klon real en una prova a cegues, va trobar que el Germanium Tumnus aportava un to més orientat als aguts. D'altra banda, Lee Anderton va notar un toc més de guany en el Tumnus d'or. Aquestes diferències subtils suggereixen que ambdós pedals tenen alguna cosa única per oferir, depenent de les preferències personals i del so desitjat.

Les comparacions amb el Klon Centaur poden encendre debats, però Andertons reconeix que els klons disponibles avui dia ofereixen una qualitat notable a una fracció del preu. El Tumnus, en les seves dues iteracions, captura amb èxit l'essència del Klon, difuminant les línies entre l'original i el clon.

En última instància, el Tumnus Germanium és el pedal Wampler més proper al real, segons Andertons. Tanmateix, la mossegada afegida percebuda del Tumnus daurat pot ressonar amb alguns jugadors. Per tant, no necessàriament hi ha una opció "millor" entre els dos: tots dos sonen fantàstics.

Un avantatge notable del Tumnus és la seva mida compacta. Mentre que altres pedals intenten replicar el to del Klon, el Tumnus aconsegueix empaquetar la seva màgia en un petit recinte. Això el converteix en una opció atractiva per a guitarristes amb espai limitat a la pedalera o per a aquells que busquen un pedal d'overdrive versàtil que ofereixi un to.

En conclusió, el Germanium Tumnus mostra el compromís de Wampler per oferir als guitarristes opcions de tons increïbles. Tant si trieu la versió Germanium com la daurada, ambdós pedals ofereixen l'oportunitat d'experimentar la màgia del Klon Centaur a un preu més assequible. Aleshores, per què aturar-se en un? El Germanium Tumnus podria merèixer un lloc al costat del seu germà d'or a la vostra pedalera.

