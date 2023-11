Les accions de Microsoft aconsegueixen un rècord quan OpenAI Shakeup envia ones de xoc

Dilluns, les accions de Microsoft es van disparar al màxim històric després que es va saber que Sam Altman, antic conseller delegat d'OpenAI, s'uniria a Microsoft per liderar un nou equip d'investigació avançada d'IA al costat del cofundador Greg Brockman. El moviment inesperat va provocar ones de xoc al món de la tecnologia, sorprenent tant als experts de la indústria com als inversors.

Tot i que l'acord entre Altman i Microsoft encara no és oficial, analistes i experts ja l'estan promocionant com una gran victòria per al gegant tecnològic. El director general de RBC Capital Markets, Rishi Jaluria, ho va anomenar un "cop d'estat enorme per a Microsoft", destacant la reputació d'Altman com a visionari de l'IA.

Es manté la preocupació sobre com la incertesa d'OpenAI afectarà el negoci de Microsoft a curt termini, especialment pel que fa als serveis al núvol Azure de Microsoft, que utilitzava OpenAI. Tanmateix, els analistes creuen que incorporar Altman i el seu equip pot ser, finalment, un millor resultat per a Microsoft a llarg termini.

La contractació d'Altman i Brockman posiciona Microsoft com a empresa de destinació per als enginyers d'IA generativa, consolidant encara més el seu lideratge en el camp. D'altra banda, OpenAI està enfrontant-se a les rèpliques, com ho demostra una carta signada per més de 500 empleats que insta el consell a dimitir o enfrontar-se a dimissions massives.

Tant els inversors com els analistes veuen això com un avantatge estratègic important per a Microsoft, ja que no només preserva el seu full de ruta de productes d'IA, sinó que també presenta una competència formidable per a les startups d'IA generativa i Google DeepMind.

Com a resultat d'aquests desenvolupaments, les accions de Microsoft van tancar dilluns a 377.44 dòlars, un augment superior al 2%. La reacció positiva del mercat reflecteix la confiança en la capacitat de Microsoft per mantenir la seva posició com a líder en l'espai d'IA, malgrat la recent interrupció a OpenAI.

FAQ

Què és OpenAI?

OpenAI és un laboratori de recerca líder en intel·ligència artificial fundat amb la missió d'assegurar que la intel·ligència general artificial (AGI) beneficii a tota la humanitat. Va ser cofundat per Sam Altman i Greg Brockman.

Què és la IA generativa?

La IA generativa fa referència al camp de la intel·ligència artificial que se centra a crear models, algorismes i sistemes capaços de generar contingut nou i original, com ara imatges, text o música.

Què és Microsoft Azure?

Microsoft Azure és una plataforma i servei de computació en núvol que ofereix Microsoft. Proporciona una àmplia gamma de serveis al núvol, com ara màquines virtuals, emmagatzematge, anàlisi i capacitats d'IA, per ajudar les empreses a crear, desplegar i gestionar aplicacions i serveis.

Quin impacte té la contractació de Sam Altman en les accions de Microsoft?

La contractació de Sam Altman es considera un desenvolupament positiu per a Microsoft, que comporta un augment de la confiança dels inversors i un augment del preu de les accions de l'empresa. La reputació d'Altman com a visionari de l'IA i l'avantatge estratègic obtingut per Microsoft amb la seva incorporació a l'equip es consideren factors que contribueixen a aquesta reacció positiva del mercat.