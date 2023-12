La compra d'una mina de carbó condueix al descobriment inesperat de valuosos elements de terres rares

Resum: un antic banquer de Wall Street va fer un descobriment sorprenent després de comprar una mina de carbó a Wyoming. Randall Atkins, que va pagar 2 milions de dòlars per la mina sense veure-la, va realitzar un estudi en col·laboració amb el Departament d'Energia i va descobrir un valor estimat de 37 milions de dòlars d'elements de terres rares (REE) a la mina. Els REE són molt buscats per la seva escassetat i importància en diverses indústries, com ara la tecnologia i la defensa. Aquest descobriment podria conduir a un auge REE a Wyoming, oferint un accés sense precedents a aquests materials valuosos per a la indústria nord-americana.

Si bé Atkins inicialment tenia la intenció de treure profit de la venda de carbó, el seu estudi va revelar el tresor amagat a la seva mina. Els REE es troben dins d'altres minerals i roques, la qual cosa requereix un procés d'extracció diferent. Malgrat la complexitat i el cost de la recol·lecció de REE, el seu valor creixent i la seva gran demanda fan que sigui un esforç que val la pena.

La dependència de les importacions de REE, especialment de la Xina, suposa riscos significatius per a l'economia dels EUA. El potencial de relacions diplomàtiques tenses podria fer que la Xina talli el seu subministrament de REE als Estats Units, afectant negativament indústries crítiques com la defensa i la tecnologia.

La mina Brook, comprada per Atkins, és rica en diversos REE valuosos, com ara òxid de ceri, òxid de neodimi, concentrat de bastanite i carbonat de lantà. Els científics han especulat durant molt de temps que Wyoming té dipòsits importants de REE i la mina Brook pot oferir oportunitats sense precedents per a la indústria nord-americana.

Tanmateix, el procés de trobar i extreure REE és car i requereix molt de temps, semblant a la perforació de petroli i la mineria d'or. Malgrat els beneficis potencials, els miners corren el risc de patir pèrdues financeres importants si no descobreixen dipòsits suficients. Atkins i l'èxit de la mina Brook serveixen com a testimoni de les recompenses de la sort i de la inversió acurada.

En conclusió, la compra d'una mina de carbó va provocar una inesperada inesperada quantitat d'elements de terres rares, que podria provocar un auge REE a Wyoming. El descobriment posa l'accent en la importància d'assegurar l'accés nacional a les REE i reduir la dependència de les importacions estrangeres. Aquest nou recurs podria tenir un impacte significatiu en diverses indústries i contribuir al creixement econòmic de la regió.