Wahoo presenta el nou Kickr Move Turbo Trainer i Kickr Bike Shift

Wahoo, la popular marca de tecnologia de ciclisme indoor, ha anunciat el llançament de dos nous productes: l'entrenador turbo Kickr Move i la bicicleta intel·ligent Kickr Bike Shift. El Kickr Move es troba a la part superior de la gamma d'entrenadors turbo intel·ligents Kickr de Wahoo i compta amb noves capacitats de moviment que tenen com a objectiu proporcionar una sensació de conducció més natural i millorar la comoditat de l'usuari, amb un preu de 1,599.99 dòlars USD. D'altra banda, el Kickr Bike Shift es troba a sota del Kickr Bike V2 i simplifica algunes funcionalitats, amb un preu de 2,999.99 USD.

El Kickr Move inclou una "pista de gravetat" de vuit polzades que permet que el maquinari principal de l'entrenador turbo llisqui cap endavant i cap enrere en una pista corba, proporcionant una petita quantitat de moviment de costat a costat. Això permet que la bicicleta viatgi lliurement durant els entrenaments, reduint la fatiga i millorant l'eficiència general. La pista lliscant es pot bloquejar per facilitar el transport i el muntatge de la bicicleta. Per combinar el Kickr Move amb un Kickr Climb, cal un adaptador de maquinari addicional, però es pot comprar per separat.

Pel que fa a les especificacions, el Kickr Move ofereix connectivitat Bluetooth, ANT+ i WiFi, així com una precisió de potència fins a l'1%. Pot manejar una resistència màxima de 2,200 watts i té un rang de gradient simulat de -10% a 20%. També inclou funcions com ERG Easy Ramp i Race Mode per a experiències d'entrenament millorades. El Kickr Move ve amb un casset SunRace 11-11T d'28 velocitats, que segueix sent l'opció preferida entre els usuaris de Wahoo.

Pel que fa a la Kickr Bike Shift, és una opció de bicicleta intel·ligent més assequible amb un marc d'acer i un pes de 40 kg. Ofereix 2200 watts de resistència, connectivitat WiFi i precisió de mesura de potència dins de l'1%. A diferència del Kickr Bike V2, el Kickr Bike Shift no té una funció d'inclinació ni una funció d'inèrcia motoritzada. Tanmateix, conserva el sistema d'ajust d'ajust de cinc punts, la configuració basada en l'aplicació i els canvis i botons configurables.

Tant el Kickr Move com el Kickr Bike Shift estan disponibles per a la compra immediatament. El Kickr Move té un preu de 1,599.99 USD, mentre que el Kickr Bike Shift costa 2,999.99 USD i començarà a enviar-se a finals de setembre.

Fonts:

- Wahoo presenta Kickr Move turbo trainer i Kickr Bike Shift (Cyclingnews)