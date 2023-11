Es rumoreja que Vivo Pad 3 inclourà MediaTek Dimensity 9300 per a un rendiment emblemàtic

Els entusiastes de la tecnologia i els fans de Vivo esperen amb impaciència el proper cicle de llançament de la popular marca de telèfons intel·ligents. Els rumors suggereixen que Vivo té una línia emocionant de productes en obres, inclosos telèfons plegables, dispositius emblemàtics i molt més. Un dels dispositius molt esperats és la tauleta Vivo Pad 3, i els suggeriments recents d'un destacat informador han donat llum a les seves especificacions clau.

Segons una publicació d'un informador Digital Chat Station a Weibo, el Vivo Pad 3 estarà equipat amb el SoC MediaTek Dimensity 9300. Aquest conjunt de xips és conegut pel seu rendiment de gamma alta i posicionaria la tauleta com un producte insígnia. El Dimensity 9300 ja ha fet onades a la indústria tecnològica, ja que alimenta els telèfons intel·ligents Vivo X100 i X100 Pro recentment presentats, que formen part de la darrera sèrie insígnia de Vivo.

Tot i que l'informador no va proporcionar cap detall addicional sobre el Vivo Pad 3, val la pena esmentar que s'espera que la tauleta es llançarà juntament amb el model Vivo X100 Ultra l'abril de 2024. Es rumorea que el X100 Ultra està alimentat pel Snapdragon 8 Gen. 3 SoC, que indica a més que el Vivo Pad 3 serà un dispositiu potent i ple de funcions.

L'estratègia de llançament dels propers dispositius de Vivo segueix sent incerta. Tot i que és possible que el Pad 3 s'anunciï juntament amb l'X100 Ultra, X Fold 3 i X Flip 2 durant el mateix esdeveniment de llançament, encara no s'ha confirmat res. Es recomana als entusiastes de Vivo i de la tecnologia que estigueu atents per a més actualitzacions.

