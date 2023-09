Victrola presenta nous tocadiscos d'alta resolució per a la reproducció de vinils sense fil

By

Victrola, un reconegut fabricant de plats giratoris, ha fet un pas important amb el llançament dels seus nous models premium, Hi-Res Carbon i Hi-Res Onyx. Aquestes interessants addicions a la seva línia estan equipades amb un maquinari d'àudio Qualcomm integrat, que permet la reproducció de vinils sense fils sense problemes a altaveus i auriculars compatibles amb Bluetooth o aptX.

Aquesta versió marca una sortida de la gamma anterior de Victrola, que era exclusivament compatible amb els altaveus Sonos. La inclusió del maquinari d'àudio Qualcomm garanteix la compatibilitat amb una gamma més àmplia de dispositius, permetent als usuaris gaudir dels seus discos de vinil sense fil sense comprometre la qualitat del so.

Tant els plats giratoris Hi-Res Carbon com Hi-Res Onyx admeten els darrers protocols Bluetooth 5.4 i Bluetooth LE, proporcionant una connectivitat millorada i capacitats de transmissió d'àudio millorades. A més, aquests plats giratoris inclouen les tecnologies d'àudio aptX Adaptive de Qualcomm, que optimitzen la transmissió d'àudio per a una experiència auditiva superior.

Per a aquells que prefereixen una configuració més tradicional, els models Hi-Res encara ofereixen sortides RCA per connectar-se a altaveus amb cable autoalimentats. Aquesta opció de disseny s'adreça als audiòfils que aprecien la connexió per cable clàssica i prefereixen tenir un control complet sobre la seva configuració d'àudio.

Els plats giratoris Hi-Res Carbon i Hi-Res Onyx tenen un preu de 599 i 399 dòlars respectivament, oferint una alternativa més assequible als seus homòlegs compatibles amb Sonos. Aquesta estratègia de preus fa que aquests models premium siguin accessibles a un públic més ampli, animant més gent a experimentar l'alegria de la reproducció de vinils amb la comoditat de la tecnologia sense fil.

En conclusió, la introducció de Victrola dels plats giratoris Hi-Res Carbon i Hi-Res Onyx amb maquinari d'àudio Qualcomm integrat representa un canvi significatiu en l'oferta de productes de l'empresa. Mitjançant l'adopció de la tecnologia sense fil i l'ampliació de la compatibilitat, Victrola pretén atraure tant als usuaris experts en tecnologia com als tradicionalistes, mantenint la seva reputació com a marca de confiança al mercat de les platines.

Fonts:

-Web de Victrola