La nova idea de maquinari de Valve rep la certificació a Corea del Sud

****

Se sap que Valve té ambicions més enllà del Steam Deck, i la nova informació suggereix que l'empresa pot estar preparant-se per enviar una de les seves idees de maquinari. L'Agència Nacional d'Investigació de Ràdio de Corea del Sud ha certificat un "dispositiu sense fil de baixa potència" de Valve amb la designació "RC-V1V-1030". Tot i que la certificació no proporciona molts detalls sobre el dispositiu, sí que indica que utilitza Wi-Fi de 5 GHz, que ja és habitual a la majoria d'ordinadors. Les agències reguladores solen requerir la certificació per als dispositius que s'importaran i es vendran potencialment en un país. El dispositiu Valve encara no ha aparegut a la base de dades de la FCC dels Estats Units ni al Bluetooth SIG, però això pot canviar en el futur.

Al codi de Valve, hi ha algunes pistes sobre els plans de maquinari de l'empresa. Michael Larabel de Phoronix va descobrir que Valve ha fet canvis relacionats amb l'APU Van Gogh de Steam Deck, incloses referències als noms de productes "Galileo" i "Sephiroth". Greg Coomer de Valve ha esmentat anteriorment que l'APU existent a Steam Deck també podria ser adequada per a un auricular VR autònom. Tanmateix, és menys probable que un nou control de joc Steam Controller contingui tot el xip de Steam Deck.

Valve ha estat explorant diverses idees de maquinari, inclòs un auricular VR autònom amb el nom en clau "Deckard", tal com van confirmar fonts el 2021. També han circulat imatges de patents del dispositiu. Queda per veure si el "dispositiu sense fil de baixa potència" certificat està relacionat amb una actualització de Steam Deck o amb un producte de maquinari completament nou. Tanmateix, potser seria prudent que Valve faci un anunci abans que Nintendo reveli el seu successor de la Nintendo Switch.

Fonts:

- The Verge (Sean Hollister)

– Arca.live (via Brad Lynch)

– Phoronix (Michael Larabel)

– Brad Lynch (YouTube)

– Ars Tècnica