Els parcs urbans construïts a les antigues incineradores podrien tenir nivells elevats de plom al sòl

Resum: un estudi realitzat per la Universitat de Duke ha descobert que els parcs i parcs infantils de la ciutat construïts en antics emplaçaments d'incineradores de residus encara poden tenir nivells de plom significativament elevats als sòls superficials. L'estudi va recollir i analitzar mostres de sòl superficial de tres parcs de la ciutat de Durham, Carolina del Nord, que es troben en llocs d'antics incineradors tancats a principis de la dècada de 1940. Els resultats van mostrar que un dels parcs tenia nivells de plom de més de 2000 parts per milió, més de cinc vegades més que l'estàndard actual de l'EPA per a sòls segurs a les zones de jocs infantils. L'exposició al plom al sòl pot tenir efectes a llarg termini sobre la salut, especialment en els nens, com ara danys al cervell i al sistema nerviós, retard en el creixement i desenvolupament, i problemes d'aprenentatge i comportament. L'estudi destaca la necessitat d'augmentar el seguiment i les proves de la contaminació del sòl a les zones urbanes, ja que moltes ciutats poden tenir parcs, escoles, cases i altres edificis construïts en antics llocs d'incinerador i eliminació de cendres.

Les ciutats dels Estats Units i el Canadà van cremar les seves escombraries i residus a les incineradores municipals fins a principis dels anys setanta, quan les preocupacions per la contaminació de l'aire van provocar el seu tancament. Tanmateix, l'estudi mostra que el llegat de la contaminació d'aquestes incineradores encara pot persistir en sòls urbans. Els investigadors suggereixen que les enquestes històriques indiquen una manca de consciència sobre els perills per a la salut i el medi ambient de les cendres de la incineradora, que contenien nivells concentrats de plom i altres contaminants. La cendra de vegades s'escampava pels parcs i altres espais urbans, contribuint a la contaminació del sòl.

L'estudi també subratlla la importància d'utilitzar noves tecnologies per al mostreig i el seguiment de la contaminació del sòl. L'ús d'instruments portàtils de fluorescència de raigs X permet una anàlisi ràpida de mostres de sòl per a diversos metalls, inclòs el plom. Els investigadors creuen que l'ús de registres històrics sobre la incineració de residus i l'eliminació de cendres pot ajudar a identificar els punts calents de contaminació i accelerar els esforços per avaluar i mitigar els riscos. Aquest estudi serveix com a recordatori dels perills potencials que suposa el sòl contaminat a les zones urbanes i de la necessitat d'esforços de seguiment i reparació continuats.

Font: Environmental Science & Technology Letters (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488