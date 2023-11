El forat inexplicable al sostre del cotxe provoca especulacions sobre l'origen extraterrestre

Les autoritats franceses estan investigant un misteriós incident relacionat amb un cotxe a Estrasburg, on es va trobar un forat massiu perforat al sostre del vehicle. Tot i que els informes inicials van suggerir que un meteorit podria ser el responsable, un examen posterior ha deixat que els experts no estiguin segurs de l'origen del forat. El capità de bombers al lloc dels fets va descriure que l'impacte tenia un diàmetre d'aproximadament 50 centímetres i penetrava pel sostre, sota de la carrosseria i el dipòsit de combustible del cotxe.

Tot i fer proves per descartar radioactivitat, les autoritats no han trobat cap indici d'un meteorit a l'interior del vehicle. Tanmateix, han descobert una petita pedra a prop, d'uns dos centímetres de llargada, que sospiten que pot estar relacionada amb l'incident. Segons un portaveu de la policia, la pedra s'assembla a la fusta cremada i és excepcionalment lleugera.

El físic nuclear Dr. Tim Gregory ha expressat dubtes sobre les afirmacions extraterrestres, suggerint que el forat requeriria una pedra considerablement gran per fer-se. Preveu que les proves químiques a la petita pedra determinaran si realment es tracta d'un meteorit. Mentrestant, el doctor Greg Brown del Royal Observatory Greenwich està esperant més dades per confirmar l'origen del forat.

Tot i que els meteorits no són estranys, el seu impacte a les zones habitades és rar. La majoria dels meteorits xoquen contra regions deshabitades o cauen a l'oceà. Històricament, hi ha hagut relats de morts atribuïdes a cops de meteorits, inclosa la teoria que la destrucció bíblica de Sodoma i Gomorra va ser causada per una explosió de meteorits. No obstant això, no hi ha registres oficials de ningú que hagi estat assassinat per un meteorit.

Aquest incident serveix com a recordatori del bombardeig constant de deixalles espacials a la Terra. Mentre que la majoria dels meteorits es cremen en entrar a la nostra atmosfera com a meteors, uns quants aconsegueixen sobreviure i es converteixen en meteorits. Tant si aquest forat del sostre del cotxe és el resultat d'un meteorit o d'un altre fenomen, posa de manifest els fascinants misteris del cosmos que continuen captivant la nostra curiositat.

FAQ

1. Què va causar el forat al sostre del cotxe?

Encara es desconeix la causa exacta del forat al sostre del cotxe a Estrasburg. Les especulacions inicials apuntaven cap a un meteorit, però una investigació posterior ha deixat als experts incerts sobre el seu origen.

2. S'ha trobat alguna radioactivitat al lloc dels fets?

Les autoritats van fer proves de radioactivitat però no van trobar proves d'això. Els meteorits normalment no contenen significativament més material radioactiu que les roques ordinàries de la Terra.

3. Es va descobrir un meteorit dins del cotxe?

No s'ha trobat cap meteorit dins del cotxe. No obstant això, a prop es va descobrir una petita pedra semblant a una fusta cremada, que els investigadors sospiten que pot estar relacionada amb l'incident.

4. Els meteorits han causat danys o morts abans?

Tot i que la majoria dels meteorits cauen a zones deshabitades o a l'oceà, hi ha hagut casos rars de cops de meteorits confirmats que van causar danys i, històricament, fins i tot víctimes mortals. No obstant això, no hi ha registres oficials de ningú que hagi estat assassinat per un meteorit.