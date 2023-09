La nova actualització de One UI Watch 5 presenta gestos universals per al control millorat del rellotge intel·ligent

L'última actualització de One UI Watch 5 de Samsung ofereix una funció revolucionària anomenada Universal Gestures, que amplia el concepte d'utilitzar el vostre rellotge intel·ligent mitjançant gestos. Si bé els gestos d'inici ràpid ja eren familiars als usuaris de Galaxy Watch, els gestos universals ofereixen un nivell diferent de control sobre el vostre rellotge intel·ligent.

Universal Gestures serveix com a eina d'accessibilitat, proporcionant un control total sobre el vostre rellotge intel·ligent mitjançant gestos. Tot i que la majoria dels usuaris seguiran preferint els controls tàctils, els gestos universals són una eina fantàstica per a persones amb lesions a les mans o discapacitats.

Habilitar els gestos universals és senzill. Al vostre Galaxy Watch amb One UI Watch 5, accediu al menú Configuració, aneu a "Accessibilitat", toqueu "Interacció i destresa", seguit de "Gestos universals" i activeu la funció. Alternativament, podeu activar-lo mitjançant l'aplicació Galaxy Wearable al vostre telèfon intel·ligent connectat.

Per entendre com funcionen els gestos universals, hi ha disponible un tutorial pas a pas quan activeu la funció per primera vegada. Un cop completat, podeu canviar de la navegació basada en el tacte a Gestos universals girant el canell d'un costat a l'altre dues vegades. Els gestos de pessic i tancar la mà amb un puny s'utilitzen per moure un marcador (indicador d'enfocament) per la interfície d'usuari i simular els tocs de pantalla als elements de la interfície d'usuari ressaltats, respectivament.

A més, els gestos universals permeten als usuaris accedir a un menú d'acció tancant la mà amb un puny dues vegades. Aquest menú ofereix botons per desplaçar-se, obrir el tauler ràpid, editar les esferes del rellotge, accedir al calaix d'aplicacions i molt més.

Els usuaris tenen la flexibilitat de personalitzar les funcions dels gestos, canviar el color del ressaltador, modificar la configuració d'exploració del cursor, editar el menú Acció, ajustar velocitats i sensibilitats i molt més. Aquesta configuració es pot ajustar fàcilment al rellotge intel·ligent o mitjançant l'aplicació Galaxy Wearable.

L'actualització de One UI Watch 5 està disponible actualment a la sèrie Galaxy Watch 6, amb llançaments per a les alineacions Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 en regions seleccionades. Samsung continua ampliant la disponibilitat a més mercats, millorant l'experiència del smartwatch amb Universal Gestures.

