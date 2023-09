Google s'enfronta a un judici per acusacions d'abús de poder monopolístic

By

El govern dels Estats Units porta Google als tribunals, acusant el gegant tecnològic d'abusar del seu poder de monopoli en la indústria dels motors de cerca. El judici, que marca el primer gran cas de monopoli del govern en dècades i el primer en l'era d'Internet moderna, comença dimarts a Washington, DC.

Al cor del cas del Departament de Justícia hi ha l'afirmació que Google va orquestrar les seves relacions comercials per assegurar-se que és el primer motor de cerca que els usuaris veuen quan accedeixen als seus telèfons o navegadors web. El govern argumenta que l'objectiu de Google era eliminar la competència i mantenir el seu domini.

L'exfiscal general William Barr va descriure la demanda com un atac al control de Google a Internet, que afecta milions de consumidors, anunciants, petites empreses i empresaris. Després d'anys de preparació, inclosa la producció de milions de pàgines de documents i deposicions de més de 150 persones, el cas finalment s'ha de judici.

El resultat d'aquest assaig històric tindrà implicacions importants per a la indústria de la tecnologia i Internet en el seu conjunt. Desafia el poder de les empreses tecnològiques per controlar els productes que la gent utilitza diàriament. Si té èxit, podria canviar la manera com funcionen els gegants tecnològics i tenir un impacte directe en el funcionament d'Internet.

Google, que actualment té al voltant del 90% del mercat dels motors de cerca dels EUA i està valorat en 1.7 bilions de dòlars, argumenta que el seu producte de cerca és superior als seus competidors. L'empresa afirma que els usuaris opten per utilitzar Google per preferència, ja que canviar a un motor de cerca alternatiu és fàcil a l'era moderna.

Aquest cas recorda el cas antimonopoli de 1998 contra Microsoft, que va resultar en una victòria per al Departament de Justícia. Les similituds entre els dos casos i els seus resultats potencials han fet que molts considerin el cas de Microsoft com un pla per enfrontar-se als gegants tecnològics actuals.

El cas del govern contra Google se centra en els acords exclusius de la companyia amb fabricants de telèfons com Apple i Samsung, així com amb navegadors web com Mozilla. Aquests acords asseguren que Google sigui el motor de cerca predeterminat a la majoria de dispositius, suposadament sufocant la competència i limitant la presència de rivals més petits.

En les properes setmanes, el judici es desenvoluparà i el veredicte donarà forma al futur de la indústria tecnològica. Independentment del resultat, aquest cas d'alt perfil significa un moment clau per abordar la dinàmica de poder dins del sector tecnològic.

