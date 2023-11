Comprendre la importància del suport a la salut mental a les universitats

Una tragèdia va afectar la comunitat de la Universitat de New Hampshire mentre ploraven la pèrdua d'un estudiant que es va suïcidar diumenge. Els funcionaris de l'escola van descriure l'estudiant, un estudiant d'edat avançada al Peter T. Paul College of Business and Economics, com un amic lleial i de bon cor que va tenir un impacte positiu en la comunitat de la UNH. La comunitat del campus es veu especialment afectada, ja que els estudiants es preparen per marxar per les vacances d'Acció de Gràcies aquesta setmana.

Arran d'aquest esdeveniment devastador, el president de l'UNH, James W. Dean Jr., va emfatitzar la importància de donar suport als estudiants que poden estar dol. Va animar el professorat a ser conscient del dolor que poden estar patint molts estudiants i a oferir flexibilitat pel que fa a les responsabilitats acadèmiques. La universitat està en contacte amb la família de l'estudiant i proporcionarà informació sobre els serveis commemoratius en el seu moment.

El cap del departament de policia de Durham, Rene Kelley, va confirmar la mort com un suïcidi i va assegurar que no se sospitava cap joc brut. La investigació està en curs.

Reconeixent la necessitat de suport i assessorament en moments com aquests, els serveis psicològics i d'assessorament de la universitat i el Programa d'assistència als empleats estan disponibles per als estudiants, el professorat i el personal. És crucial que les persones s'acostin i busquin ajuda si senten tristesa o dolor.

Preguntes freqüents:

P: Com poden els estudiants contactar amb els serveis psicològics i d'assessorament de l'UNH?

R: Els estudiants poden contactar amb els serveis psicològics i d'assessorament al (603) 862-2090 per obtenir assistència.

P: Com poden accedir el personal i el professorat al Programa d'Assistència als Empleats a UNH?

R: Es pot contactar directament amb el programa d'assistència als empleats al (800) 424-1749.

P: Hi ha línies nacionals d'ajuda per a crisi disponibles per obtenir suport immediat?

R: Sí, es pot contactar amb la línia directa de l'Aliança Nacional per a Malalties Mentals (NAMI) al 800-950-NAMI (6264), la Línia Nacional de Prevenció del Suïcidi al 800-273-TALK (8255) i la Línia Nacional de Crisi al 1- 833-710-6477. Aquestes línies de crisi proporcionen suport i orientació immediates a les persones que ho necessiten.