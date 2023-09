El poder de la línia d'ordres de Linux: finalització de pestanyes i història

El sistema operatiu Linux sovint s'associa amb la necessitat d'utilitzar ordres complexes per realitzar tasques. Tanmateix, aquest ja no és així. L'escriptori Linux ha evolucionat molt al llarg dels anys, i ara és possible utilitzar Linux sense executar mai una sola ordre. No obstant això, per a alguns usuaris, la potència que ofereix la interfície de línia d'ordres (CLI) de Linux pot ser atractiu.

Hi ha dues característiques de la línia d'ordres de Linux que poden millorar molt la seva eficiència: la finalització de les pestanyes i l'historial. La finalització de la pestanya us permet trobar i completar fàcilment ordres que potser no recordeu en la seva totalitat. Per exemple, si sabeu que una ordre comença amb "sys", però no podeu recordar l'ordre completa, simplement escriviu "sys" i premeu la pestanya. La línia d'ordres omplirà automàticament la resta de l'ordre.

La funció d'historial d'ordres és igualment útil. En prémer la fletxa amunt del teclat, podeu desplaçar-vos per les ordres que heu introduït anteriorment. Això us permet trobar i tornar a executar ordres ràpidament sense haver de tornar-les a escriure. Un cop trobeu l'ordre desitjada a l'historial, prement Enter l'executarà, com si l'acabés d'escriure.

Aquests trucs poden ser increïblement útils tant per als usuaris novells com per als usuaris experimentats de Linux. Fan que l'ús de la línia d'ordres sigui menys intimidant i més eficient, estalviant temps i molèsties. En familiaritzar-vos amb la finalització i l'historial de les pestanyes, podeu aprofitar plenament la potència de la CLI de Linux i aprofitar les seves capacitats.

