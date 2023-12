Descobriu els pobles més festius d'Amèrica per Nadal

Esteu buscant la millor experiència de Nadal? No miris més enllà. Segons una enquesta recent realitzada per Mixbook, una marca de llibres de fotos, aquí hi ha les principals ciutats dels Estats Units que realment encarnen l'esperit del Nadal. Tot i que alguns dels contendents esperats com North Pole, Alaska van ocupar el primer lloc de la llista, també hi va haver algunes entrades sorprenents.

Pigeon Forge, Tennessee, encapçala la llista com la ciutat més "nadalenca" d'Amèrica. Aquesta pintoresca ciutat pot estar situada al sud, però captura l'esperit de vacances amb el seu encant festiu i la seva calidesa dels Apalatxes. Durant la temporada de vacances, Pigeon Forge es transforma en un país de les meravelles d'hivern, adornat amb milions de llums centelleigs i decoracions festives. La ciutat acull diversos esdeveniments de temàtica nadalenca, com ara desfilades i Winterfest, on els visitants poden meravellar-se amb impressionants espectacles de llum i gaudir d'entreteniment en directe. Dollywood, el famós parc temàtic fundat per Dolly Parton, també ofereix una gran quantitat de celebracions de vacances.

En segon lloc hi ha Durango, Colorado, seguit de Lake Placid, Nova York, Stowe, Vermont, Alexandria, Virgínia, Old Saybrook, Connecticut, Stockbridge, Massachusetts, Holanda, Michigan, Bethlehem, Pennsilvània i North Pole, Alaska, que completen la part superior. deu. Tot i que Nova Jersey potser no és el primer lloc que em ve al cap quan pensem en un ambient nadalenc, Cape May i Morristown van demostrar que es mereixen un lloc a la llista.

Cape May, una pintoresca ciutat costanera coneguda per les seves grans cases victorianes, es transforma en una meravella de Nadal durant la temporada de Nadal. El barri històric està adornat amb milers de llums centelleigs i decoracions festives, creant una escena directament extreta d'una novel·la de Dickens. Les "Visitades anuals a la casa de les espelmes de Nadal de Cape May" permeten als visitants explorar fondes i cases bellament decorades, submergint-se en la calidesa i l'encant d'una època passada. Mentrestant, Morristown es converteix en un país de les meravelles d'hivern amb el seu històric Morristown Green com a peça central de les festes de vacances. El verd està ple de llums i decoracions, i la ciutat acull un Festival de Nadal amb demostracions d'escultures de gel, visites del Pare Noel i passejades en carruatge de cavalls.

Tant si busqueu un país de les meravelles nevats com un refugi festiu a la costa, aquestes ciutats ofereixen l'escenari perfecte per celebrar la màgia del Nadal. Per obtenir la llista completa de les 75 ciutats més nadalenques d'Amèrica, visiteu el lloc web de Mixbook i comenceu a planificar les vostres aventures de vacances ara.