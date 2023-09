Els darrers titulars: intercanvi de presoners amb l'Iran, aprovació de la nova vacuna per part de la FDA, judici antimonopoli contra Google, amenaça d'huracà, retorn del programa de tertúlies de Drew Barrymore i desastre del vi a Portugal

En notícies recents, l'administració de Biden ha fet un pas per assegurar l'alliberament de cinc ciutadans nord-americans detinguts a l'Iran emetent una exempció perquè els bancs transfereixin 6 milions de dòlars en fons de petroli iranià congelats sense por a les sancions dels EUA. El Congrés ha estat notificat d'aquesta novetat i l'intercanvi de presoners podria tenir lloc la setmana que ve. A canvi, també seran alliberats cinc ciutadans iranians detinguts als EUA. Aquesta mesura diplomàtica pretén millorar les relacions entre els EUA i l'Iran.

La FDA ha aprovat una nova vacuna contra el coronavirus que s'adreça específicament a la subvariant omicron, preparant-se per a la propera temporada de virus respiratoris a la tardor. Tot i que la vacuna s'ha aprovat per a qualsevol persona de 6 mesos o més, el panel assessor del CDC es reunirà per determinar un enfocament més específic. S'espera que la vacuna estigui disponible a finals d'aquesta setmana i serà gratuïta per a la majoria dels nord-americans amb assegurança privada, Medicaid o Medicare.

El Marroc ha tardat a acceptar ajuda estrangera després d'un terratrèmol recent. El país s'ha enfrontat a reptes per coordinar els esforços de socors i distribuir l'ajuda a les zones afectades, la qual cosa ha provocat retards en l'assistència a les persones afectades pel desastre.

El Departament de Justícia començarà un judici antimonopoli contra Google, on el gegant tecnològic serà examinat per utilitzar potencialment la seva posició dominant al mercat dels motors de cerca per sufocar la competència en la cerca i la publicitat. Aquest assaig d'alt perfil és el primer d'aquest tipus contra una important empresa tecnològica en més de dues dècades i podria tenir implicacions importants per a la indústria de la tecnologia i l'abast futur de Google.

L'huracà Lee suposa una amenaça creixent per a l'est de Nova Anglaterra, amb el potencial de forts vents, pluges intenses i onades de tempesta. Tot i que s'espera que es mantingui fora de la costa, els Marítims canadencs i Nova Escòcia poden experimentar un impacte directe. Es preveu que la tempesta s'afeblirà, però augmentarà de mida a mesura que es desplaça cap al nord.

Enmig de les vagues de Hollywood en curs, Drew Barrymore torna el seu programa de tertúlies. Aquesta decisió arriba en un moment en què moltes produccions estan en suspens, proporcionant als espectadors contingut fresc durant el temps d'inactivitat de la indústria.

En un desastre relacionat amb el vi, aproximadament 600,000 litres de vi negre van inundar els carrers de São Lourenço do Bairro, Portugal, després que dos dipòsits de vi pertanyents a una destil·leria local esclatessin. Els bombers van poder desviar la gran quantitat de vi a una depuradora d'aigües residuals. El vi s'havia de destruir a causa de l'excedent d'enguany, per la qual cosa no és apte per al consum.

Finalment, els usuaris de Chrome ara poden aprofitar la nova configuració de privadesa i publicitat. Aquesta configuració pretén millorar la privadesa i oferir als usuaris més control sobre la seva experiència de navegació.

