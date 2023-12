Donald Trump nega ser dictador i qüestiona l'aptitud de Biden per al càrrec

En un ajuntament recent amb Sean Hannity de Fox News, l'expresident Donald Trump va abordar els rumors que circulaven sobre les seves intencions si tornava al càrrec el 2025. Trump, que inicialment va dubtar a respondre, va deixar clar que no seria un dictador. excepte el primer dia del seu segon mandat. Va aclarir que la seva autoritat dictatorial s'exerciria únicament en relació a dues qüestions concretes: el tancament de la frontera i l'ampliació de la perforació.

En declarar explícitament la seva posició no dictatorial, Trump podria haver intentat desactivar les preocupacions creixents sobre un enfocament autocràtic del seu segon mandat proposat. Tanmateix, els seus comentaris van ser ràpidament aprofitats per la campanya del president Joe Biden, que els va utilitzar com a prova de les suposades intencions de Trump. La directora de campanya de Biden-Harris, Julie Chavez Rodríguez, va remarcar que Trump havia estat sincer sobre els seus plans i va instar els nord-americans a prendre'l seriosament.

Durant l'ajuntament, Trump també va posar en dubte el futur del president Biden com a candidat demòcrata el 2024. Va esmentar les preocupacions sobre el benestar mental i físic de Biden, expressant el dubte que pogués suportar l'esgotador procés de campanya. Trump, que té 77 anys, ha plantejat preguntes sobre l'edat i la capacitat de Biden en el passat.

Quan se li va preguntar sobre els possibles successors de Biden, Trump va assenyalar indirectament Gavin Newsom, el governador de Califòrnia, citant la seva actuació en un debat recent. Tot i que no va donar suport explícitament a Newsom, Trump va elogiar la seva presentació mentre va criticar la seva falta de precisió dels fets.

A principis d'aquell dia, Biden havia assistit a una recaptació de fons i va fer una declaració significativa sobre els seus plans de reelecció. Va suggerir que si creia que Trump seria el candidat republicà, potser no es presentaria a un segon mandat. Tanmateix, quan es va pressionar més, Biden va aclarir que no tenia cap intenció d'abandonar-se en aquest moment.

Aquests comentaris recents de Donald Trump sobre la seva dictadura, l'aptitud de Biden per al càrrec i els possibles successors posen de manifest la tensió política i l'especulació actuals al voltant de les eleccions de 2024. A mesura que es prepara l'escenari per a futures batalles polítiques, les declaracions fetes tant per Trump com per Biden ofereixen una visió del camí potencialment polèmic per endavant.

