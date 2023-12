Títol: Un robot inspirat en caragols mostra un potencial prometedor en la lluita contra els microplàstics

Resum: Científics de la Universitat de Cornell han desenvolupat un robot prototip inspirat en el cargol poma hawaià per combatre el problema creixent dels microplàstics a l'oceà. El robot, que utilitza el moviment ondulant del seu peu per crear un moviment ondulat, demostra un mètode més eficient per recollir microplàstics en comparació amb els dispositius de recollida de plàstic actuals. Tot i que el prototip requereix més escala, aquest disseny innovador ofereix esperança per abordar el problema generalitzat dels microplàstics als nostres oceans.

Els microplàstics representen una amenaça important per als ecosistemes oceànics i la salut humana, amb el seu impacte encara desconegut. Tanmateix, la preocupació urgent que envolta la seva presència ha impulsat l'exploració de diverses solucions. En un desenvolupament emocionant, els investigadors de la Universitat de Cornell han recorregut a la natura per inspirar-se en la lluita contra els microplàstics.

L'equip de la Universitat de Cornell es va inspirar en el cargol poma hawaià, una criatura comuna de l'aquari coneguda per la seva capacitat per recollir partícules d'aliment a la interfície aigua-aire. Van utilitzar una impressora 3D per crear un full flexible, semblant a una catifa, que imita el moviment ondulant del cargol, impulsat per una estructura helicoïdal giratòria que hi ha a sota. Aquest moviment ondulat crea un sistema de bombeig de fluids a l'aire lliure, que absorbeix eficaçment aigua i partícules.

El professor Sunghwan "Sunny" Jung del departament d'enginyeria biològica i ambiental de la Universitat de Cornell va dir: "Ens vam inspirar en com aquest cargol recull partícules d'aliment a la interfície [aigua i aire] per dissenyar un dispositiu que possiblement podria recollir microplàstics a l'oceà o a la superfície d'un cos d'aigua".

Mitjançant l'anàlisi computacional, els investigadors van determinar que aquest sistema a l'aire lliure supera un sistema tancat basat en bombes que s'utilitza habitualment per recollir plàstics. El disseny inspirat en els cargols també mostra potencial per capturar partícules massa petites per als mètodes de recollida de plàstic existents, com ara xarxes d'arrossegament o cintes transportadores.

Tot i que el prototip requereix més desenvolupament i escalat per a l'aplicació al món real, aquest robot innovador ofereix una visió encoratjadora de la lluita contra els microplàstics oceànics. A mesura que els científics i els ecologistes s'esforcen per comprendre i mitigar millor l'impacte dels microplàstics, aquesta tecnologia inspirada en els cargols pot proporcionar una eina eficaç per preservar els nostres preciosos ecosistemes marins.