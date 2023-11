L'OpenAI s'enfronta a un futur incert mentre els empleats consideren la sortida de Microsoft

El futur d'OpenAI, una de les start-ups líders en intel·ligència artificial, està en joc, ja que més del 90% dels seus membres del personal expressen la seva intenció d'unir-se a Microsoft si el CEO destituït, Sam Altman, no es reincorpora. El consell d'OpenAI va prendre la sorprenent decisió d'eliminar Altman, citant la falta de confiança. Tanmateix, en un gir dels esdeveniments, un membre de la junta que va participar en la decisió va signar més tard una carta demanant el retorn d'Altman.

Aquest sobtat trastorn ha provocat ones de xoc a la indústria tecnològica i ha generat preocupacions sobre l'estabilitat d'OpenAI. L'empresa, que va tenir un paper fonamental en l'impuls de la innovació i la creació de nombroses start-ups, ara s'enfronta a un futur incert. Moltes empreses que depenen molt de la tecnologia d'OpenAI estan preocupades per les repercussions de les seves operacions.

Gaurav Oberoi, el fundador de Lexion, una start-up que utilitza els serveis d'OpenAI en la racionalització de contractes, va anomenar la situació "la debacle de la dècada". Ha destacat la pèrdua important de valor i el dany reputacional que aquesta situació pot causar.

Tot i que OpenAI es va negar a comentar l'assumpte, diversos empleats clau ja han marxat a la nova filial d'IA de Microsoft, inclòs Greg Brockman, president d'OpenAI, i tres investigadors. Aquesta migració de talent podria dificultar la capacitat d'OpenAI per desenvolupar la propera generació de tecnologies d'IA, especialment models de llenguatge avançats més potents que el ChatGPT, molt utilitzat.

En conseqüència, empreses com Lexion estan considerant associacions alternatives amb competidors d'OpenAI, com Anthropic, per garantir que hi hagi plans de contingència i reduir la dependència dels productes d'OpenAI.

Les ramificacions d'aquesta lluita interna van més enllà de l'OpenAI. Fa debats a la comunitat tecnològica sobre els riscos que comporta la creació de funcions i plataformes crítiques en models d'IA de tercers. Les empreses poden enfrontar-se a la incertesa i a possibles interrupcions si continuen desenvolupant-se decisions sobtades com l'expulsió d'Altman.

