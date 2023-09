Els usuaris de Venmo informen d'interrupcions i problemes de pagament

Milers d'usuaris de Venmo han experimentat recentment problemes amb l'aplicació, inclosos problemes amb els pagaments i les transferències de fons. Els informes d'aquests problemes van assolir el màxim al voltant de les 10.30 del matí d'avui, i molts usuaris es van queixar que l'aplicació no funcionava correctament i que els pagaments no s'estaven passant. Venmo no ha abordat oficialment el problema ni ha proporcionat cap actualització a les xarxes socials.

Els usuaris han utilitzat plataformes com Twitter per expressar les seves frustracions amb Venmo. Algunes persones han informat que els seus saldos a l'aplicació no s'estan actualitzant, causant confusió i preocupació. D'altres s'han queixat de no poder accedir als seus diners, la qual cosa ha provocat inconvenients com el malbaratament de viatges a la botiga. El servei d'atenció al client de Venmo ha estat difícil d'aconseguir, cosa que va agreujar la frustració.

Tot i que el nombre d'informes a Downdetector ha anat disminuint, amb uns 400 restants en aquest moment, els problemes sembla que s'han resolt per a la majoria dels usuaris. Tanmateix, és important tenir en compte que no hi ha hagut cap confirmació oficial ni declaració de Venmo sobre l'interrupció.

El mapa d'interrupcions d'Amèrica del Nord proporcionat per Downdetector mostra que les zones més afectades es troben disperses pels Estats Units. Mentrestant, un gràfic que representa els problemes notificats durant l'última hora mostra una tendència a l'alça.

En conclusió, els usuaris de Venmo han experimentat interrupcions en el servei, com ara errors de pagament i mal funcionament de l'aplicació. Molts han expressat les seves queixes en diverses plataformes, demanant ajuda i resolució. Venmo encara no ha proporcionat cap explicació o actualització oficial sobre la situació.

