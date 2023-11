FiiO llança el KB3: un teclat amb un DAC i un amplificador d'auriculars integrats

FiiO, una reconeguda marca d'àudio, ha presentat la seva última innovació: el KB3, un teclat mecànic equipat amb un convertidor digital a analògic (DAC) integrat i un amplificador d'auriculars. El KB3 pretén oferir als usuaris una experiència d'àudio superior en comparació amb les preses tradicionals d'auriculars de 3.5 mm que es troben als ordinadors de sobretaula i portàtils.

En integrar el DAC i l'amplificador d'auriculars directament al teclat, FiiO elimina la necessitat de dispositius separats que ocupin l'espai de treball. Això significa que no hi ha més cables d'auriculars enredats ni DAC i amplificadors externs addicionals. Amb l'experiència de FiiO en tecnologia d'àudio, el KB3 promet un rendiment de so d'alta qualitat.

Les especificacions d'àudio del KB3 són impressionants. Compta amb dos DAC Cirrus Logic CS43131, que admeten formats d'àudio de fins a 32 bits/384 kHz i DSD256. A més de la presa d'auriculars estàndard de 3.5 mm, el teclat també ofereix una sortida equilibrada de 4.4 mm, que ofereix més opcions per a la connectivitat d'àudio. Segons Tom's Hardware, les capacitats d'àudio del KB3 rivalitzen amb l'amplificador d'auriculars KA80 de 13 dòlars de FiiO.

El teclat en si compta amb característiques excepcionals a més de les seves habilitats d'àudio. Està muntat a la junta i inclou interruptors d'intercanvi en calent, que permeten un fàcil reemplaçament de l'interruptor sense soldar. El KB3 és compatible amb sistemes Mac i Windows i admet il·luminació RGB. També és compatible amb el popular programari de configuració VIA, millorant les opcions de personalització. El disseny compacte del 75 per cent, que s'assembla als teclats de l'ordinador portàtil, afegeix encara més el seu atractiu. A més, un dial de control de volum es troba convenientment a la cantonada superior dreta del teclat.

Tot i que la integració d'una presa d'auriculars en un teclat no és del tot nova, l'enfocament de FiiO aborda problemes potencials amb interferències d'àudio mitjançant l'ús d'un DAC integrat per convertir el senyal d'àudio digital de l'ordinador. Aquest enfocament és similar al Moondrop Dash, un altre teclat recent amb una presa d'auriculars integrada.

El KB3 es pot comprar a AliExpress. Els clients poden triar entre una opció barebones sense interruptors ni tecles per 129.99 dòlars o un model completament muntat per 149.99 dòlars. FiiO també ofereix una versió sense fil del teclat, amb un preu de 129.99 dòlars per al model totalment muntat, però aquesta variant no té les innovadores funcions d'àudio presents a la versió amb cable.

FAQ:

1. Què fa que FiiO KB3 sigui únic?

El FiiO KB3 destaca per la seva integració d'un DAC i un amplificador d'auriculars integrats, proporcionant una qualitat d'àudio millorada en comparació amb les preses d'auriculars estàndard de 3.5 mm.

2. Quines són les especificacions d'àudio del KB3?

El KB3 inclou dos DAC Cirrus Logic CS43131, que admeten formats d'àudio de fins a 32 bits/384 kHz i DSD256.

3. Es pot personalitzar el KB3?

Sí, el KB3 admet il·luminació RGB i és compatible amb el popular programari de configuració VIA, que permet opcions de personalització.

4. El KB3 està disponible com a teclat sense fil?

Sí, FiiO ofereix una versió sense fil del KB3, però no inclou les innovadores funcions d'àudio que es troben a la versió amb cable.