El mar de Salton: un tresor amagat de liti

Un estudi recent realitzat pel Departament d'Energia dels Estats Units ha revelat un descobriment notable amagat sota la superfície del mar de Salton, al desert del sud de Califòrnia. Si bé l'anterior destinació turística popular s'ha passat per alt en els últims anys, pot ser que sigui la clau de la propera febre de l'or de Califòrnia, aquesta vegada amb el liti.

Conegut com "or blanc", el liti és un component vital en la producció de bateries per a vehicles elèctrics (EV) i una àmplia gamma de dispositius electrònics. L'estudi realitzat per analistes de la Universitat de Califòrnia, Berkeley, indica que el mar de Salton compta amb un dels dipòsits de salmorra de liti més grans del món, amb el potencial de subministrar prou liti per a aproximadament 375 milions de vehicles elèctrics.

Mitjançant la mesura de les concentracions de liti a les roques que envolten el mar de Salton i el desenvolupament de models informàtics, els investigadors estimen que la regió podria produir més de 3,400 quilotones de liti durant les properes tres dècades. Aquest volum significatiu té la promesa de revitalitzar l'economia local, especialment en una zona on actualment el 21% de la població viu en situació de pobresa.

Tot i que els experts saben des de fa temps que el mar de Salton contenia liti, l'estimació recent del govern proporciona una comprensió més concreta del potencial del recurs. Aquest nou coneixement obre una oportunitat única per a una generació per desenvolupar una indústria domèstica del liti, promovent tant el creixement econòmic com la generació d'energia neta.

El propi mar de Salton s'ha enfrontat a nombrosos reptes al llarg dels anys. Format el 1905 quan les aigües desviades del riu Colorado van trencar un canal de reg, el llac ha confiat en l'escorrentia de reg per mantenir els seus nivells d'aigua. Tanmateix, això ha provocat un augment de la salinitat, afectant negativament l'ecosistema local i posant en perill els peixos i la vida salvatge.

A més de les seves preocupacions mediambientals, el mar de Salton també està molt contaminat. Investigadors de la UC Riverside han descobert que el llac ha perdut un terç de la seva aigua durant els últims 25 anys, deixant enrere un llit sec cobert d'aigua tòxica. La pols resultant suposa problemes respiratoris als residents propers.

El potencial d'una pròspera indústria del liti al mar de Salton ofereix una mica d'esperança per a la regió. Aprofitant la innovació nord-americana i invertint en tecnologies d'energia neta, Califòrnia té l'oportunitat de liderar la revolució de l'energia neta, creant llocs de treball, reforçant la cadena de subministrament nacional i millorant la seguretat energètica nacional. L'or blanc del mar de Salton podria ser el catalitzador que impulsa aquests avenços, donant nova vida a una regió abans oblidada.