Nova mini pantalla LED per a jocs d'AOC: qualitat immillorable a un preu immillorable

Esteu buscant un monitor Mini LED de primera qualitat a un preu assequible? No miris més enllà. AOC acaba de llançar la seva darrera pantalla de jocs, la Q27G3XMN, i ja ha agafat el mercat per asalto. Amb un preu de només 249.99 dòlars a Amazon, aquest monitor 27P de 1440 polzades ofereix una relació qualitat-preu excepcional.

El que diferencia el Q27G3XMN dels seus competidors és la seva tecnologia de retroil·luminació Mini LED. A diferència de les pantalles LCD tradicionals, els monitors Mini LED utilitzen LED més petits que estan empaquetats de manera més densa, donant com a resultat una brillantor i nivells de negre superiors. De fet, la pantalla Mini LED d'AOC rivalitza amb la qualitat d'imatge dels monitors OLED, coneguts pel seu rendiment visual immillorable.

Amb la certificació DisplayHDR 1000, el Q27G3XMN compta amb unes increïbles 336 zones d'atenuació individuals. Aquestes zones es poden manipular per aconseguir negres intensos, la qual cosa permet un contingut impressionant d'alt rang dinàmic. A més, AOC s'ha assegurat que la pantalla cobreix el 134% de la gamma de colors sRGB, proporcionant colors vibrants i precisos des de la caixa gràcies al seu calibratge de color de fàbrica.

Els jugadors estaran encantats amb les impressionants especificacions del Q27G3XMN. Amb una velocitat de refresc de 180 Hz, tecnologia de sincronització adaptativa (tot i que FreeSync no s'esmenta explícitament) i el mode de retard d'entrada baix d'AOC, aquest monitor compleix totes les expectatives dels jugadors competitius. A més, admet una freqüència de refresc més baixa de 120 Hz, perfecta per a jocs de consola a les últimes consoles de Sony i Microsoft.

Tenint en compte les especificacions i la tecnologia d'avantguarda Mini LED, és possible que espereu que el Q27G3XMN tingui un preu elevat. Tanmateix, segons la nostra investigació, el monitor d'AOC és significativament més assequible que els seus competidors. Tot i que no hem pogut trobar el preu de venda suggerit pel fabricant amb seu als Estats Units, les fonts suggereixen que és d'aproximadament 400 dòlars. Amb un preu promocional actual de 249.99 dòlars, no hi ha dubte que aquest monitor ofereix un valor excepcional.

FAQ:

P: Què és la tecnologia Mini LED?

R: La tecnologia Mini LED utilitza LED més petits i densos al sistema de retroil·luminació d'una pantalla, donant com a resultat una millora de la brillantor i dels nivells de negre.

P: Què és la certificació DisplayHDR 1000?

R: La certificació DisplayHDR 1000 és un estàndard elevat per a les pantalles que confirma la seva capacitat per produir un contingut impressionant d'alt rang dinàmic amb un contrast i una precisió del color excel·lents.

P: L'AOC Q27G3XMN és compatible amb FreeSync?

R: Tot i que no s'indica explícitament, el monitor inclou tecnologia de sincronització adaptativa, que és compatible amb FreeSync.

P: El Q27G3XMN és adequat per a jocs de consola?

R: Sí, el monitor admet una freqüència de refresc de 120 Hz, el que el fa ideal per jugar a les últimes consoles de Sony i Microsoft.