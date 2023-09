ThinkMarkets llança la nova aplicació ThinkPortal per a comerciants

ThinkMarkets, un proveïdor líder de negociació d'actius múltiples, ha presentat recentment la seva aplicació ThinkPortal, una aplicació mòbil que ofereix als comerciants la possibilitat de gestionar els seus comptes de manera còmoda des dels seus dispositius mòbils. L'aplicació s'ha desenvolupat per racionalitzar i millorar l'experiència de l'usuari, proporcionant als comerciants en moviment una manera senzilla i eficaç de gestionar diversos comptes mitjançant una única aplicació.

Amb l'aplicació ThinkPortal, els usuaris poden accedir a una visió general completa dels seus comptes, inclosos detalls com ara saldo, marge, nivell de marge, palanquejament i posicions obertes i tancades. A més, l'aplicació permet als usuaris finançar els seus comptes de manera còmoda mitjançant diversos mètodes de pagament, com ara targetes de crèdit/dèbit, criptomonedes i proveïdors de pagament locals.

L'aplicació també manté els usuaris actualitzats amb els esdeveniments del mercat mitjançant un calendari econòmic global i senyals comercials diaris del soci de ThinkMarkets, Signal Center. En proporcionar als comerciants aquestes eines, l'aplicació pretén equipar els clients amb funcions avançades que poden millorar la seva experiència comercial.

Nauman Anees, cofundador i director general de ThinkMarkets, va expressar el compromís de la companyia per oferir eines i funcions avançades als seus clients. Aquesta dedicació a la millora porta a ThinkMarkets a invertir en productes d'avantguarda que milloren l'experiència de l'usuari. L'aplicació ThinkPortal es considera una altra fita en aquesta recerca, ja que ofereix als clients un major control i flexibilitat sobre les seves activitats comercials.

L'aplicació ThinkPortal està disponible a l'App Store per als usuaris d'iOS i a Google Play per als usuaris d'Android. Els clients existents amb comptes ThinkTrader, MT4/MT5, PAMM i/o ThinkCopy poden baixar i iniciar sessió als seus comptes existents per accedir a l'aplicació ThinkPortal. Els comerciants que no tenen un compte de ThinkMarkets també poden obrir-ne un directament a través de l'aplicació.

ThinkMarkets és una empresa global de corretatge en línia, establerta l'any 2010, que ofereix als clients un accés ràpid i senzill a més de 4,000 instruments de CFD en una àmplia gamma d'actius, inclosos divises, índexs, matèries primeres i accions. Amb oficines a Londres, Melbourne i Tòquio i centres a Àsia-Pacífic, Europa i Sud-àfrica, ThinkMarkets opera amb diverses llicències financeres arreu del món. L'empresa és coneguda per les seves plataformes comercials reconegudes per la indústria, com ara la premiada plataforma ThinkTrader.

